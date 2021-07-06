Игорь Корытько: Киберугрозы не остановят цифровую трансформацию

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) продолжит цифровую трансформацию бизнеса и уверена в эффективности IT-инструментов, но при этом намерена снижать риски киберинцидентов за счет комплексных мер информационной безопасности. Об этом заявил генеральный директор ТМК Игорь Корытько на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021.

Выступая на сессии "ЦифровиЗа и Против: доверенные промышленные данные как один из ключевых компонентов цифровой трансформации" Игорь Корытько отметил, что с помощью цифровых технологий ТМК управляет взаимодействием производственных агрегатов, оптимизирует загрузку, перераспределяет задачи, осуществляет научно-исследовательскую деятельность и другие процессы, повышая таким образом эффективность своего бизнеса. Он отметил, что компания принимает во внимание существующие киберугрозы и фиксирует инциденты, происходящие в разных регионах мира. Но при этом ТМК однозначно ориентируется на продолжение цифровой трансформации.

"Было бы неправильным ограничивать цифровую трансформацию из-за рисков утечки данных. Мы поддерживаем цифровизацию, поскольку работа с данными имеет большой потенциал для развития бизнеса. Но при этом мы решаем задачи по защите этих данных и построению оптимальных систем, чтобы обезопасить нашу деловую активность. В компании уже на протяжении нескольких лет реализуется комплексная стратегия обеспечения и развития кибербезопасности. И события 2020 года, когда в режиме повышенных рисков и угроз мы смогли обезопасить компанию от кибератак, показали состоятельность нашей стратегии", - сказал Игорь Корытько.

В 2020 году в ТМК начал действовать ситуационный центр кибербезопасности, к которому подключены основные площадки компании. Он отвечает за мониторинг и реагирование на инциденты. Компания также активно взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА). Для повышения уровня информационной безопасности ТМК направляет значительные усилия на выполнение федерального закона №187-ФЗ о защите Критической информационной инфраструктуры РФ. Большая работа также проводится и на уровне персонала - Корпоративный университет ТМК2U повышает осведомленность сотрудников и обучает базовым навыкам "цифровой гигиены" и методам противодействия киберугрозам.

Вместе с тем, Игорь Корытько отметил, что в рамках комплексного подхода по обеспечению информационной безопасности промышленность прибегает к экспертизе индустриальных партнеров. Именно они предоставляют конкретные решения, которые интегрируются в общую систему кибербезопасности крупных компаний.

"В этом отношении российские компании находятся в выгодной ситуации. В нашей стране есть собственная экспертиза по выстраиванию комплексных корпоративных систем защиты от киберугроз. Российские разработчики обладают всеми необходимыми компетенциями для создания собственных решений высочайшего уровня", - отметил Игорь Корытько.