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06.07.2021 13:01
Рубрика: Власть

К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету

Текст: Мария Набиркина

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению 29 Международного конгресса математиков в 2022 году. Мероприятие пройдет 6-14 июля в Санкт-Петербурге.

За право принимать конгресс боролись Санкт-Петербург и Париж, однако почетное право досталось северной столице.

- Санкт-Петербург впервые примет Международный конгресс. Это очень символично, ведь именно здесь родилась и получила мировое признание российская математика, - отметил Чернышенко. - Инфраструктура города позволит провести все на самом высоком уровне. Кроме основных мероприятий необходимо детально проработать экскурсионные программы для участников конгресса. У них должна быть возможность не только услышать лекции ведущих ученых планеты, но и познакомиться с историей города и всей России. Особое внимание - подготовке волонтеров, которые станут помощниками для гостей из-за рубежа.

Также вице-премьер анонсировал выпуск серебряной монеты "Международный конгресс математиков". Разработкой дизайна и выпуском займется Банк России.

Фото: Лаборатория непрерывного математического образования
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Международный математический конгресс проводится раз в четыре года. Это крупнейшее в мире математическое событие. Впервые конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. Во время конгресса объявляют имена лауреатов главных математических наград: премии Филдса, премии Неванлинны, премии Гаусса и премии Черна. В СССР Международный математический конгресс проходил один раз - в 1966 году. Лауреатами Филдсовской премии становились девять российских и советских математиков.

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