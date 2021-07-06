Сегодня в мире около 70 миллионов слушателей онлайн-курсов, а через пару-тройку лет их, по прогнозам специалистов, будет 200 миллионов. Непрерывное обучение становится образом жизни для большинства людей. Учиться можно в любом возрасте и уже совсем необязательно - в конкретном вузе или определенной школе. Не проигрывает ли традиционная форма обучения виртуальной? Что можно, а что категорически нельзя учить в онлайн? Как выбрать виртуальный курс и не прогадать?

Хотя тренд на цифровое образование появился в стране лет 9-10 назад, мы еще в самом начале пути. Конечно, пандемия внесла свои поправки, и онлайн-образование за последний год прибавило в весе. Количество "игроков" на рынке EdTech (сфера образовательных технологий) увеличивается, но перенасыщение в ближайшее время вряд ли возникнет.

- Хороший рост будем наблюдать через пять лет. А оживленный рынок увидим лет через десять, - говорит гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

По словам Александра, возраст сегодняшней аудитории онлайн-курсов - от 9 до 65 лет, что еще раз подтверждает: учиться сегодня можно и нужно всю жизнь.

- Каждый день только к нам на платформу приходят 100 тысяч уникальных посетителей, и конечно, цели у всех - разные, - рассказывает эксперт. - Основное "ядро" - люди 25-35 лет, которые хотят освоить новую профессию. Но много и ребят 15-17 лет, кто хочет попробовать себя в профессии и понять, чем будет заниматься после окончания школы, а также студенты или выпускники вузов, которые ищут варианты дополнительного образования.

В Сети есть программы на любой вкус. Научиться можно многому. Но всему ли? Что можно учить онлайн, а что категорически нельзя?

- Вряд ли можно освоить профессию программиста в онлайн за две недели. А такие предложения, знаю, есть, - отмечает Александр Волчек. - За несколько месяцев - да, сертификат программиста и возможность трудоустройства у вас будет. Но очевидно, что если человеку необходимо в процессе учебы протестировать что-то на специальном оборудовании, например, то без офлайна и встреч с наставниками не обойтись. Поэтому личные встречи очень важны.

А вот по словам руководителя региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) одной из крупнейших образовательных платформ мира Coursera Энтони Таттерсолла, сложнее всего в онлайн даются так называемые гибкие навыки.

- Компьютерные науки или анализ данных можно изучить, сидя перед компьютером. А вот возьмем, например, курс по публичным выступлениям, - объясняет эксперт. - В онлайне вы можете научиться правильно стоять, удерживать аудиторию и работать с голосом. Но страх перед публичным выступлением проходит только после практики на "живых" мероприятиях.

Будущее - за смешанным обучением. Но каким именно оно будет? Многие университеты и колледжи сокращают программы, внедряя цифровой контент.

- Думаю, будущее за полноценной масштабной единой образовательной платформой, - делится Волчек. - Такой, где человек сможет найти курсы, лекции, уроки, сделанные "под него". Как? По фильтрам "возраст", "пол", "место жительства", "уровень сложности", "уровень образования", "сфера деятельности". Это будет та самая индивидуальная траектория, о которой сегодня говорят в вузах. Смешанные форматы обучения: и вебинары, и эфиры с наставниками, и проекты, и экзамены...

- Конечно, это будет смешанное обучение, что обусловлено в том числе и пандемией, -поддерживает коллегу Энтони Таттерсолл. - По всему миру все еще частично закрываются университетские кампусы. Студентам, как и преподавателям, придется приспосабливаться к занятиям и в кампусе и за его пределами.

Кроме того, учитывая, как стремительно меняется мир, людям будет требоваться постоянное повышение квалификации, и чтобы не "тормозить" работу ради обучения, учиться будут прямо на работе, - спрогнозировал Энтони Таттерсолл.

Официально

В министерстве науки и высшего образования отмечают: дистанционное обучение - не замена традиционным формам.

- Университеты - незаменимая среда, которая дает возможность диалога, возможность общаться и обмениваться мнениями, - подчеркивают в ведомстве. - Такую среду невозможно создать онлайн. Но в период пандемии именно дистант позволил не прерывать учебный процесс. У онлайн-образования есть свои преимущества. Так, в условиях современных информационных технологий студенты могут общаться с экспертами на расстоянии - достаточно только подключиться. Высшее образование становится комбинированным, и в будущем его частью всегда будет блок, связанный с удаленным обучением. При этом нужно понимать: дистант лишь дополняет привычный нам формат обучения.