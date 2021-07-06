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06.07.2021 21:55
Рубрика: Экономика

В умном режиме

Портал госуслуг сможет давать рекомендации пользователям
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Неделя № 149(8500)
В ближайшие два года портал госуслуг начнет автоматически предоставлять информацию о том, на какие меры соцподдержки могут претендовать пользователи. Для этого будет использоваться информация из личного кабинета.
Портал госуслуг будет анализировать информацию, указанную в личном кабинете. Фото: Nortonrsx / istock Портал госуслуг будет анализировать информацию, указанную в личном кабинете. Фото: Nortonrsx / istock
Портал госуслуг будет анализировать информацию, указанную в личном кабинете. Фото: Nortonrsx / istock

"Например, госуслуга по назначению пенсии подразумевает под собой несколько видов пенсий: страховой по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальной и так далее. При этом виды пенсий могут суммироваться в зависимости от конкретного случая. За счет работы инструмента профилирования гражданину в автоматическом режиме будет предложен вид пенсии, который он сможет оформить", - пояснили в минэкономразвития.

Портал будет сам предлагать пользователю нужный вариант, освободив его от необходимости искать в правовых актах критерии, которым он должен соответствовать.

Решения по наиболее частым услугам будут приниматься автоматически

Электронная информационная платформа позволит ускорить разработку необходимых регламентов, благодаря чему решения по наиболее частым и простым госуслугам будут приниматься в автоматическом режиме.

Пенсии

Минцифры и Пенсионный фонд запустили на портале госуслуг новый сервис. Благодаря ему граждане могут подать заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР.

Фото: iStock
Россияне смогут получать госуслуги через коммерческие приложения

Как пояснили в пресс-службе минцифры, с помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, ухода за детьми или инвалидами, прохождения военной службы и других данных.

Периоды работы учитываются в лицевом счете россиян в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим будущий размер пенсии зависит от корректности записей о трудовой деятельности.

По словам замглавы минцифры Дмитрия Огуряева, новым сервисом смогут воспользоваться более трех миллионов россиян.

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