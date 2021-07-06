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06.07.2021 15:50
Рубрика: Культура

Карантинный дневник. Канны стартуют

Текст: Валерий Кичин
Шестое июля - торжественный день: после двухлетнего карантина открывается Каннский международный фестиваль, у которого репутация главного и лучшего кинофорума Европы. До сих пор он отменялся только однажды - когда в 1968 году волна студенческих протестов докатилась до Лазурного берега, и лично Франсуа Трюффо, выйдя на сцену Дворца фестивалей и конгрессов, не дал открыть занавес. Фестиваль отменили на взлете, вручение призов не состоялось. В 2020 году история повторилась в более трагическом варианте: фестиваль отменил его величество Коронавирус.

Поэтому 74-й Каннский кинофестиваль войдет в историю как совершенно уникальный. Это не просто очередная дегустация сливок мирового кино. Это своего рода вызов пандемии и обстоятельствам, попытка доказать, что у нас есть воля сопротивляться, и мы не собираемся сдавать свои бастионы невидимому врагу. Это прецедент: фестиваль готов поступиться частью гламура во имя безопасности, но не собирается трусливо эвакуироваться в виртуал - он будет показывать фильмы там, для чего они предназначены, - в кинозалах. Многие из хитов его программы ждали этого счастливого мига год и больше, настаиваясь, как марочное вино. Среди них "Бенедетта" ("Искушение") Пола Верховена, "Французский вестник" Уэса Андерсона, "Аннетт" Леоса Каракса…

Фото: 1-2-3 Production
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Вместе с тем фестиваль верен своему единственному критерию отбора картин - их художественное качество. Это, как ни странно, сегодня тоже акт отваги: феминисток снова разъярит, что в конкурсе только четыре картины, снятых женщинами. Фестиваль сознательно ставит себя под удар прессы, которая уже теперь полнится упреками в ориентации конкурса на сильный пол. Но что делать, если главные картины года сняты всем надоевшими субъектами в штанах! Зато программа этого года действительно не имеет себе равных по плотности и качеству. Она столь перенасыщена интригующими именами и названиями, что пришлось учредить новую секцию "Каннские премьеры", которая будет снабжена всеми аксессуарами конкурсных премьер, включая красную дорожку, только пройдет вне конкурса. Там, например, ожидаются три сенсационные документальные картины Тодда Хайнса о группе Velvet Underground, Оливера Стоуна, предлагающего новый взгляд на президента Кеннеди - переосмысление своего классического фильма JFK, и Андреа Арнольд "Корова" - о коровах.

Особая тема фестиваля-2021 - экология. Кроме беспрецедентных мер, предпринятым дирекцией по охране окружающей среды (даже священная красная дорожка сделана из переработанных рыболовных сетей), учреждена специальная программа фильмов, посвященных проблемам экологии: шесть документальных и один игровой.

Из-за пандемийных ограничений пробиться на этот фестиваль трудно, многие кинодеятели даже не включили его в свои планы. Обычно все отели города на эти дни забронированы едва ли не за год, найти номер здесь почти невозможно - на этот раз свободных номеров много, и даже шикарные пятизвездные отели на Круазетт не заполнены. И это при том, что главный из них легендарный "Карлтон" окружен лесами - там идет ремонт. Смотреть фильмы придется в масках, причем каждые два дня нужно проверять состояние здоровья. Все службы, как и опасались многие, работают нечетко, заранее забронированные электронные билеты не приходят, как обещано, в почту, тесты на ПЦР принимают, но добиться результатов с заветными QR-кодами бывает непросто. Для того, чтобы доказать свою безопасность для окружающих и самого себя, нужно много и смачно поплевать в пластиковую пробирку. Слюны у большинства трагически не хватает: как сообщает журнал шоу-бизнеса Variety, американская актриса Оливия Уилсон жаловалась, что ей пришлось плевать в баночку более 15 раз, прежде чем удалось ее наполнить.

Сегодня в положенный час я завершил свой карантин в "Новотеле" и продолжил его в предоставленном дирекцией Best Western. Встретили радостно, как давнего знакомого, в номере уже ждали мой бейджик, фестивальный рюкзачок, буклеты с программой и корзина с фруктами - получился как бы обед. Здесь уже нет микроволновки - она есть только в комнате для завтраков, но есть кофеварка со всем необходимым. Мне предстоят еще три дня карантина, после чего наконец смогу смотреть фильмы и о них писать. Премьеру "Аннетт" Леоса Каракса, которая выбрана для открытия фестиваля, пропускаю и напишу о ней позже.

"Аннетт" - опыт Каракса в жанре мюзикла, его первая работа после "Корпорации "Святые моторы", вышедшей девять лет назад (к слову, 7 июля эта экзотичная во всех отношениях фантазия повторно пройдет по экранам 28 городов России). И это его первый англоязычный фильм, где музыка, которая всегда была важным элементом его художественного языка, играет ведущую роль. Ее авторство принадлежит американскому дуэту Sparks, а фильм повествует историю стендап-комика Анри (Адам Драйвер) и всемирно известной певицы Энн (Марион Котийяр), чья жизнь круто изменилась после появления на свет их дочки Аннетт с ее мистическими талантами. Поэтому все снято в мрачных черно-зеленых тонах.

Кадр из фильма "Аннетт" Фото: Кинопоиск
Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным 74-й Каннский кинофестиваль Канны. Карантинный дневник

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