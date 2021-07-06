Катар обогнал ОАЭ по темпам вакцинации от COVID-19

Катар обошел Объединенные Арабские Эмираты по темпам вакцинации от коронавируса, став лидером среди стран Персидского залива, следует из данных минздравов этих стран.

С начала кампании вакцинации в Катаре было вколото более 3,2 миллиона доз вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Уточняется, что 76% от всего населения старше 16 лет получили одну дозу препарата, две дозы вакцины - 64,5%. В возрастной группе старше 60 лет две дозы вакцины получили более 92,6%, а одну дозу - 97,8%.

При этом, по данным министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, одной дозой вакцины оказались привиты до настоящего времени 74,2%, а двумя дозами - 64,1%, пишет ТАСС.

В минувший понедельник впервые в Катаре число новых случаев заболевания не превысило сотню. С начала пандемии в стране переболели коронавирусом более 222 тысяч человек. В ОАЭ общее число выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 641 049.