Казахстанский феномен: 30 лет роста и без серьезных потрясений

После развала СССР Казахстан оказался единственной республикой, которой удалось сохранить стабильность в условиях полнейшего политического и экономического хаоса. Меньше чем за десятилетие она смогла превратиться в государство, которое вызывает заслуженное уважение в мире и в котором в целом вполне комфортно живется гражданам.

На руинах империи

1 декабря 1991 года президентом молодого государства стал Нурсултан Назарбаев, которому досталось поистине незавидное наследство. Страна на тот момент, по его собственным словам, находилась "у края пропасти". И с распадом СССР республика столкнулась с целым рядом вызовов. С 1990 по 1994 год объем промышленного производства в Казахстане сократился вдвое, остановились промышленные предприятия в угольной, горнодобывающей и других отраслях. Из-за затяжных шахтерских забастовок значительно уменьшилась добыча угля, катастрофически упала нефтедобыча. Определенные риски конфликта содержала и демографическая структура страны. Ключевой задачей было сохранить мир и согласие в многонациональном обществе. Собратья по СССР в этом смысле подавали плохой пример: в ряде бывших советских республик начались войны и волнения.

Казахстан в определенной степени тоже сидел на бочке с порохом. В Южном Казахстане давала поводы для беспокойства мощная узбекская ирредента. Зародился ряд уйгурских сепаратистских организаций, которые провоцировали митинги и политические акции в республике. Неспокойно было и на севере, который исторически тяготел к России.

В такой обстановке стране предстояло одновременно удерживать внутриполитический баланс, искать свое место в мировом сообществе и перестраивать неэффективную экономическую модель.

Как стать отцом нации

В таких непростых условиях Назарбаев взял самые сложные процессы под свой контроль. При этом нельзя сказать, что ему все давалось легко. Многие еще помнят, как Назарбаев приезжал к бастующим шахтерам и разговаривал с ними, как он в ручном режиме решал множество оперативных вопросов, параллельно делая первые шаги по реализации глобальной стратегии развития.

Назарбаев всегда умел смотреть далеко вперед, и лучшее, что он мог сделать в начале своего правления, он сделал. Он сумел в довольно сжатые сроки разработать собственную программу реформирования всех сфер государственного развития. Первый президент заложил важные принципы управления государства, позднее они были сформулированы так: "сначала экономика, затем политика". Другими словами, изначально страна сделала ставку на экономическое развитие, чтобы на этой основе строить демократические институты.

Благодаря этому Казахстан смог занять на постсоветском пространстве второе место после России. Назарбаеву удалось поднять нефтяную отрасль. В отличие от российских лидеров, ему было в разы сложнее, поскольку в стране не было мощной нефтегазовой промышленности. Для того чтобы использовать свои нефтяные запасы, республике потребовались серьезные инвестиции, которые благодаря своему авторитету Назарбаев сумел привлечь со всего мира. Это решило целый ряд экономических проблем. Получило широкое распространение такое понятие, как "казахстанская модель развития". За короткий по историческим меркам отрезок времени Казахстан превратился в самостоятельное, политически и экономически независимое государство.

На старте своего правления Назарбаев изучал опыт ведущих мировых держав, и не скопировав ни одну из моделей, разработал свою собственную. Он провел в стране глобальную трехэтапную модернизацию. Первый этап стартовал в девяностых, когда стояла задача реформировать систему государственного управления, сформировать основы рыночной экономики и встроиться в мировое сообщество. Казахстан сохранил стабильность и сберег этническое и религиозное согласие в обществе.

В конце девяностых начался второй этап, который завершился в середине десятых. Страна пожинала плоды глобальных перемен: повысилось благосостояние, сформировался средний класс, улучшилось качество жизни. Президент уверенно провел страну через два мировых экономических кризиса, практически избежав потерь. И это стало самым лучшим подтверждением правильности выбранной стратегии. В этот же период Казахстан обрел новую столицу. Сам по себе этот успешный экономический проект к тому же стал символом новой исторической эпохи.

Третий этап модернизации пока еще далек от завершения, но уже с уверенностью можно говорить, что стремительный рост экономики в стране продолжается. Главный итог преобразований - Казахстан перестал бороться за выживание и перешел в стадию конкуренции за топовые строчки рейтинга самых развитых стран.

Назарбаев разработал уникальную стратегию взаимодействия с ведущими державами мира, которая позволила избежать каких-либо конфликтов, например, с Западом или Китаем. Более того, благодаря этому Казахстан умело играет роль посредника, оказав, в частности, содействие в отношениях России с Турцией.

Ему удалось спасти страну от угрозы религиозного экстремизма, хотя центрально-азиатский регион исторически является взрывоопасным. Созданная им многоуровневая система сдержек и противовесов на деле доказала свою жизнеспособность.

Назарбаев ушел, дело его процветает

Уже к двухтысячным годам Казахстан стал едва ли не единственным успешным государством из всех бывших союзных республик и продолжал наращивать потенциал за счет грамотно выстроенной экономической и социально-политической модели. Нурсултан Назарбаев назвал ее три "Р": рост, реформа, развитие. И все попытки отрицать успехи в этом направлении выглядят в лучшем случае неубедительными.

Сейчас Казахстан входит в число пятидесяти самых конкурентоспособных стран мира, является полноправным членом ВТО. За годы правления Назарбаева объем ВВП Казахстана вырос в 18 раз, было привлечено 300 млрд. долларов иностранных инвестиций, в числе стран-инвесторов - Нидерланды, США, Швейцария, Франция, Великобритания и, конечно, Россия. К слову, Россия уже много лет является и главным торговым партнером Казахстана. Этот факт, пожалуй, является самой яркой иллюстрацией его уникального политического стиля.

С начала девяностых в стране создано более 300 тыс. рабочих мест и более 1250 новых предприятий. Если говорить о росте благосостояния населения, то за годы независимости в 27 раз увеличился размер среднемесячной заработной платы и в 12 раз повысились доходы казахстанцев. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни выросла до 72 лет. В разы снизилась материнская и младенческая смертность.

Благодаря авторитету Назарбаева на мировой арене Казахстан сейчас одновременно играет ключевую роль как в евразийской экономической интеграции, так и в китайской инициативе "Один пояс - один путь". К слову, именно во время визита в Казахстан глава КНР Си Цзиньпин предложил этот проект.

Формальное влияние и неформальный авторитет Назарбаева помогают сохранить преемственность политики и стабильность в стране. Сейчас страна уверенно стремится войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Эта цель была заложена Назарбаевым в стратегическом документе "Казахстан-2050".

Сам первый президент назвал три главных достижения за годы независимости Казахстана (хотя на самом деле их гораздо больше): это строительство государства с нуля, строительство новой столицы и внешняя политика. Казахстан из малоизвестной в прошлом страны превратился не только в лидера центрально-азиатской региональной политики, но и в авторитетного и активного участника глобальных процессов.

После отставки Нурсултана Назарбаева в 2019-м ходила такая шутка: только в Казахстане можно уйти на повышение с поста президента. Объективно оценивая 30 лет развития республики после СССР, нельзя сказать, что первый лидер страны этого не заслужил.