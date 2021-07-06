Киево-Печерская лавра может остаться без пещер

Центр мирового православия - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра - просит от украинских властей помощи в спасении Ближних пещер. Место, где без малого тысячу лет хранятся мощи христианских святых и подвижников и привлекающее сотни тысяч туристов и паломников, может быть в любой момент похоронено под завалом.

Об угрожающей ситуации властям в лице премьера Украины Дениса Шмыгаля сообщил настоятель лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. "Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", - цитирует центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) письмо настоятеля к премьеру.

Протяженность ближних пещер, основанных Святым Антонием, на сегодняшний день составляет около 400 метров. В лабиринтах в числе 79 святых и подвижников покоятся мощи Нестора Летописца и Илья Муромца. Своды пещер оштукатурены и выбелены, а полы покрыты чугунными плитами. Однако это не спасает пещеры от возможного обрушения из-за нарушения циркуляции грунтовых вод. Чему виной, помимо прочего, капитальная застройка в буферной зоне этого, охраняемого ЮНЕСКО, архитектурного заповедника.

Письмо настоятеля Павла, как сообщает издание "КиевВласть", передано в министерства культуры и информационной политики, экономики, финансов, а также в столичную мэрию для "рассмотрения и информирования кабмина и заявителя". Найдутся ли деньги на реконструкцию пещер - вопрос не праздный, и дело не только в том, что УПЦ сегодня шельмуется националистами от власти.

Ситуация с Ближними пещерами определена как чрезвычайная регионального масштаба

У Украины банально нет денег: по крайней мере, в перечне трат общего и специального фондов бюджета на 2021 год ассигнования на православную святыню не предусмотрены. С другой стороны, в мае лавре обещали выделить менее миллиона долларов в рамках так называемой "большой реставрации" - очередного пиар-проекта Владимира Зеленского. Этих денег, как полагают в президентском офисе, заповеднику должно хватить на реставрацию восьмисотлетней Троицкой надвратной церкви, постройку купола Онуфриевской башни, и противоаварийное укрепление крепостных стен. Заметим, что на реконструкцию объектов, не входящих в список всемирного наследия, и расположенных преимущественно на западе Украины, направлены в разы большие средства: всего 72 миллиона долларов. Поэтому у СМИ возникли вопросы по поводу составителей списка, их финансово-местническом интересе, и, соответственно, о бюджете, который, как предполагают критики, будет наполовину разворован. Так же, как это ранее случилось с так называемым "ковидным фондом" и "большой стройкой" - недавно любимыми проектами окружения Зеленского, прозрачный аудит которых он боится проводить.