Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 года № 2 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Коми, Глушкова Людмила Ивановна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Коми расценивается как неблагополучная, темпы распространения новой коронавирусной инфекции нарастают.

Зарегистрирован рост недельной заболеваемости на 79,2 %; суточной заболеваемости с 15,9 до 32,11 на 100 тысяч населения. Темп прироста за сутки увеличился за две последние недели с 0,21 до 0,52. На протяжении последних двух недель коэффициент распространения инфекции превышает значение 1,0.

Наибольший прирост числа заболевших отмечается в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели в возрастных группах 50-64 года и 65 лет и старше. Сохраняется на высоком уровне заболеваемость ОРВИ, отмечено превышение эпидемического порога более чем на 106 %. Имеет место тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний, значительно выросли объемы госпитализации.

Установлен рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, офисных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения. Среди заболевших более 49 % составляет работающее население, имеет место увеличение заболеваемости среди лиц, посещавших различные общественные места и пользующихся услугами общественного транспорта.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционых болезней", пунктом 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014 г. № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19 следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения;

- социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли и общественного питания;

- транспорта общего пользования и такси;

- бытовых услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.);

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи,

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальным 3 служащим, работникам органов власти Республики Коми и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 06.08.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 27.08.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60 % от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции COV1D-19 в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 г. № 1/и/1-1221 и от 21.01.2021 г. № 1/и/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Республики Коми:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министерству здравоохранения Республики Коми организовать проведение иммунизации по эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

6. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего постановления и определяют работников, сотрудников, подлежащих вакцинации.

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Л.И.Глушкова







