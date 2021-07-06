Лукашенко назвал санкции шантажом в международном масштабе

"Беззаконием и шантажом в международном масштабе" считает Александр Лукашенко использование санкций для давления на суверенное государство. Об этом президент Беларуси заявил 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам, передает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер поставил задачу перед участниками встречи выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить развитие страны. "Никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война", - подчеркнул он.

Говоря о главной задаче правительства в этих условиях, он дал понять, что прежде всего необходимо "сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест".

Тема санкций, констатировал президент, продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных деклараций и правовых актов. "Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют", - уточнил он, напомнив, что политический шантаж, который используют западные страны против независимого государства, "в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера".

Видимо те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, заявил президент, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. "Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет", - подчеркнул Лукашенко.

Европейские санкции, по его словам, - это фактически карательная операция на современный манер. И вопрос вовсе не в посадке борта Ryanair в Минске или несоответствии белорусской государственной системы западным образцам, убежден президент. "Все эти "перемены", полагает он, задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. "Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели".

В этой связи белорусский руководитель поручил внешнеполитическому ведомству активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси: "Рассчитываю услышать предложения министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь".

Президент напомнил, что не Минск был заинтересован в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. "И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза", - подчеркнул Лукашенко, обратив внимание на наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

"Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог", - убежден белорусский лидер.

Поинтересовался президент и работой дипломатов по противодействию санкциям в международных организациях и судебных инстанциях. "Складывается впечатление, что наши дипломаты сидят в норах и не высовываются", - с сожалением признал Лукашенко.

Высказался на совещании президент и относительно борьбы с нелегальной миграцией на границе, пояснив, что республика всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. "Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране", - резюмировал Лукашенко.