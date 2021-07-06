Мантуров назвал основные драйверы восстановления российской экономики

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сейчас российские предприятия динамично развиваются по высокотехнологичным направлениям: фармацевтике, химии, авиастроению, судостроению, производству композитных материалов, машиностроению и производству электрооборудования.

По словам министра, драйвером восстановления экономики страны станет "выстраивание глобальных цепочек добавленной стоимости и формирование целых промышленных экосистем с участием крупного, среднего и малого бизнеса".

Также Мантуров рассказал в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore, что к 2030 году основная масса промышленных предприятий перейдет на "зеленые" стандарты.

"И дальнейшее развитие энергетического машиностроения в этом разрезе - одна из важнейших задач", - сказал глава Минпромторга.

Он сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется создать весь спектр необходимого оборудования для водородной инфраструктуры, и уже имеются опытные образцы.

"Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, рассчитываем установить требования к производителям по доле в продажах "зеленого" транспорта, начиная с 2030 года", - говорит Мантуров.

Министр подчеркнул, что экологическая повестка "в ближайшие годы станет источником новых требований к характеристикам продукции", причем, как в виде торговых барьеров, так и в предпочтениях потребителей.

Уже сейчас, по словам Мантурова, энергобаланс России соответствует глобальному тренду на декарбонизацию и 85,6% произведенной электроэнергии приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники.

"При этом полностью безуглеродные источники электрогенерации составляют в выработке почти 36% - но здесь, конечно, имеется в виду не только солнечная и ветрогенерация, а также энергия гидро- и атомных электростанций", - сказал министр.