МИД РФ: База в Таджикистане оснащена для помощи в урегулировании конфликта

Российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания помощи в урегулировании конфликта на границе с Афганистаном, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, российские военнослужащие имеют в своем распоряжении средства, способные помочь в случае обострения на таджикско-афганской границе.

Между тем ситуация на участке границы между Афганистаном и Таджикистаном заметно обострилась после объявления Вашингтоном о выводе военного контингента из региона. Движение "Талибан" (запрещено в России) воспользовалось обстоятельством и закрепилось на севере Афганистана. В результате боя с радикалами на таджикской территории укрылись более 400 афганских военных.

Президент Эмомали Рахмон отдал распоряжение провести мобилизацию. Эти действия должны обеспечить безопасность на границе с Афганистаном, передает ТАСС.