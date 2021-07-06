МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине

Москва не исключает подключения США к урегулированию на Украине, в том числе это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, но пока о какой-то вовлеченности Вашингтона говорить нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом опыт подключения американцев к этим усилиям был", - цитирует журнал "Международная жизнь" Рябкова.

По словам высокопоставленного дипломата, саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту черно-белую и одномерную картину. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом.

Российская сторона не будет против подключения США к урегулированию на Украине, если американцы не станут навязывать свои подходы. Москва ничего не исключает.

По словам Рябкова, российская сторона рассчитывает, что в Вашингтоне не произойдет фундаментальная ревизия договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Женеве, и американская сторона будет работать над их реализацией. В отношениях между Россией и США открылось окно для нормализации отношений, и этот шанс упускать нельзя.