Москва предупреждает, что Лондону и другим желающим стоит оставить провокации в Черном море и "не соваться", нарушая границы России. Отпор будет дан любому авантюристу, но лучше этот регион оставить мирным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Лондон и Вашингтон "стремятся потакать" Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. При этом с провокаторами нужно говорить максимально прямо. "А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место где подобного рода игры допустимы. Лучше свои провокации оставить в стороне, потому что по носу они получат", - цитирует Рябкова журнал "Международная жизнь".

Рябков также указал, что в случае c британских эсминцем Defender произошло очевидное нарушение госграницы. Речь идет о провокаторах вне зависимости от должностей, которые они занимают и что они пишут у себя на карточках. "Москва готова дать отпор любому авантюристу", - заключил заместитель главы МИД РФ.