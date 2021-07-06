Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заложил новый жилой район в Екатеринбурге

6 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге состоялась церемония закладки первого камня жилого района Новокольцовский. В мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Делегация побывала на стройплощадке Деревни Универсиады, которая в будущем станет частью нового района. Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев рассказал о ходе строительства Дворца водных видов спорта, пяти комплексов общежитий, общественного и медицинского центров, тренировочного поля.

Затем состоялась торжественная закладка района Новокольцовский. Каждый из участников церемонии подписал кирпич, который стал частью символической кладки.

"Масштаб этого проекта для области грандиозный. Здесь очень красивое место, активно развивается территория, построен один из лучших в стране центров ЭКСПО. А теперь реализуется следующий этап - подготовка ко Всемирным студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Возводится деревня Универсиады. Комплексное развитие территории, конечно, требует строительства жилья. Особенно в свете того, что перед нами стоит серьезная задача - в этом году построить 85 миллионов квадратных метров по стране", - отметил Ирек Файзуллин.

Первые дома - два жилых комплекса площадью 32 тысячи кв.м будут сданы в 2023 году. Всего в микрорайоне появится 600 тысяч кв.м жилья для 20 тысяч человек.

"Здесь у нас решается несколько задач. Во-первых, это комплексная застройка, во-вторых, создается инфраструктура для важного международного мероприятия, в-третьих, решен вопрос о наследии Универсиады. Есть четкая концепция, согласно которой территория будет использоваться Уральским федеральным университетом. Проект во всех отношениях важный, его значение трудно переоценить", - пояснил Владимир Якушев.

Новокольцовский - многопрофильный район на юго-востоке Екатеринбурга. В его структуре выделено несколько зон: жилая, производственная, общественно-деловая.

Площадь жилой застройки составит более 80 га. Восточный сегмент - это производственный кластер, который разместится на 120 га. Южная и центральная части - общественно-деловая территория, где пилотным резидентом является Екатеринбург-ЭКСПО, включающий Конгресс-центр.

"Новокольцовский - это флагманский район замкнутого цикла. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура, чтобы жителям не было необходимости ездить в другие районы за какой-либо услугой. В проекте всё это есть. В скором времени в Екатеринбурге стартует развитие ещё нескольких подобных территорий в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Правительство России и федеральное министерство строительства и ЖКХ уже выпустили новый инструмент поддержки - инфраструктурное меню, которое позволит сделать большой шаг в комплексном освоении территорий. В ближайшую пятилетку мы уже увидим отдачу от этих проектов", - отметил Евгений Куйвашев.

Помимо жилья в районе будут построены две школы на 2200 мест и четыре детских сада на 900 мест. Медицинский центр, который строится в Деревне Универсиады, будет перепрофилирован в районную поликлинику. Она сможет обслуживать до 400 человек в смену.

Приоритеты "Синара-Девелопмент" в проектировании жилой зоны: уникальность архитектурной среды, комфорт для автомобилистов и безопасность для жителей, связь жилой застройки с территориальной системой рекреационных, общественных пространств и деловой частью района.

"Компания "Синара-Девелопмент" много лет занимается комплексным освоением района Новокольцовский, начиная с идеи, проекта, заканчивая строительством комплекса помещений для Иннопрома и конгресс-центра. Сейчас наша задача - вовремя построить объекты Универсиады. И "Синара-Девелопмент" по распоряжению правительства РФ назначена генподрядчиком для этого проекта, у которого есть поддержка на федеральном и региональным уровне. У этого района хорошее будущее", - заявил президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.