Минкультуры и туроператоры проложат лучшие "Музейные маршруты"

Как музеям развивать свой бренд и привлечь новых посетителей? Помогут ли развитию музейных маршрутов туроператоры? Эти вопросы стали главными на представлении музеев Южного федерального округа, которое собрало в Культурно-выставочном центре Севастополя руководителей ведущих музеев страны.

"В этом году мы работаем в 10 городах. Уже состоялись мероприятия в Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Туле. Впереди еще Псков, Смоленск, Саратов, Саранск, Красноярск. Итоги этих событий мы подведем на большой проектно-аналитической сессии во время X Санкт-Петербургского международного культурного форума, чтобы понимать, как мы будем стартовать в 2022 году", - сообщила статс-секретарь - представила Всероссийский проект "Музейные маршруты России" заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

По ее словам, суть проекта в том, чтобы музеи научились себя продвигать и формировать спрос на всей территории нашей страны. Как раз сейчас музейное сообщество находится в поиске эффективных инструментов продвижения.

Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов обратил внимание, что посетители в поисках нужной информации стали чаще заходить на официальный сайт. Так, в музее появилось онлайн-бронирование, а продажи экскурсий выросли более чем в полтора раза. "Посещаемость сайта музея за год выросла в 5 раз, но наша задача на следующий сезон - увеличить ее еще вдвое. Для этого мы сейчас проводим работу по реструктуризации нашего контента, смещаем ракурс на потребности посетителя", - отметил он.

Директор Музея Победы Александр Школьник предложил активнее сотрудничать с туриндустрией. Его музей - постоянный участник основных туристических форумов, как "Интурмаркет" или "Российский туристический форум".

"Наш дружный коллектив хорошо понимает, что нужно не только заниматься творчеством, но и прилагать огромные усилия для того, чтобы об этом творчестве узнали. С этой целью на протяжении трех лет каждые три месяца на сотнях билбордах в Москве меняется контент нашей социальной рекламы", - делится еще одним лайфхаком Александр Школьник.

Обмен опытом продолжился на экспертном круглом столе в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический", участниками которого стали ведущие музейные специалисты и представители туриндустрии.

По словам директора Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елены Морозовой, музей теперь работает круглый год вне зависимости от туристического сезона. "У нас проводятся выставки, многие из которых уже стали ежегодными. "Арт-осень" - яркое тому подтверждение... Доброй традицией стало проведение выставки под названием "Добрых рук мастерство", которая посвящена Международному дню пожилого человека. Естественно, особое внимание мы уделяем реализации межмузейных выставочных проектов", - рассказывает она. И делится планами: осенью в музее пройдет совместная выставка с Институтом археологии РАН, в конце весны откроется большая выставка, где будут представлены археологические находки, найденные на территориях, которые освобождают для Херсонеса Таврического воинские части.

Директор Государственного музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк говорил о важности работы с журналистами. Организованные пресс-туры помогают избежать информационной спекуляции. "На днях мы запустили новый раздел на сайте - "Архитектурный глоссарий", где собраны десятки иллюстрированных статей о терминах фортификационного зодчества. В ближайших планах - запуск онлайн-путеводителя по крепости", - делится он.

О важности работы с посетителями, которые имеют достаточно свободного времени, говорил директор Государственного музея-усадьбы "Остафьево" - "Русский Парнас" Юрий Евтюхин. "Это пенсионеры, инвалиды. В рамках проекта "Московское долголетие" музеем была разработана специальная тематическая программа для музейной площадки", - отметил он.