Минстрой: Рост строительства стабилизирует цены на стройматериалы

Цены на стройматериалы должны стабилизироваться, считает министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Об этом он сказал на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Потребление стройматериалов сегодня растет, отметил министр. Даже в пандемийном 2020 году было введено в эксплуатацию более 82 млн кв. метров жилья. Задача 2021 года - построить 85,5 млн кв. метров, а в 2023 году объемы строительства должны достигнуть 90 млн кв. метров.

Стабильность развития строительного комплекса позволит стабилизировать цены на стройматериалы, подчеркнул Файзуллин. "Конечно, реакция рынка есть и на мировые цены по стройматериалам. Но в целом ситуация такая: если производитель понимает, когда и в какой обозримый период он продаст свои ресурсы, всегда рынок стабилизируется", - отметил министр.

Объемы гражданского и промышленного строительства позволяют иметь тот рынок, который необходим, чтобы он был стабильным, были понятные цены. Такого резкого роста цен на стройматериалы, который произошел в 2020-2021 году, не будет происходить, рассчитывают в Минстрое.