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06.07.2021 17:50
Рубрика: Общество

Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год

Текст: Евгения Думанская

Минтруд подготовил проект документа о допустимой доле иностранных работников в отраслях, где традиционно задействованы мигранты, на 2022 год. Об этом сообщили в ведомстве.

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Как сообщается, в новом документе, разработанном с учетом потребностей регионов и отраслевых стратегий развития, соотношение иностранных работников и россиян не изменилось. "Например, сохранена допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей, лесоводства и лесозаготовки в размере 50%. При этом ограничения в сфере выращивания овощей не будут распространяться на территории Астраханской области с учетом дефицита трудовых ресурсов по ходатайству этого региона", - рассказали РИА Новости в Минтруде.

В сфере строительства разрешается нанимать 80% иностранцев от общей численности сотрудников, но в некоторых регионах эта норма не действует по их просьбе.

В ведомстве напомнили, что ввоз мигрантов осуществляется по временному алгоритму, и работодатели должны обеспечить карантин для приезжих и необходимые санитарные условия их проживания. Привлекать трудовых мигрантов могут организации со штатом более ста человек и участники оргнабора.

Общество Соцсфера Миграция Экономика Работа Правительство Минтруд

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