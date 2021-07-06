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06.07.2021 22:22
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил поднять минимальную зарплату на 825 рублей

Текст: Игорь Зубков
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4% или на 825 рублей, до 13 617 рублей в месяц, следует из законопроекта, который Минтруд разместил для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Прожиточный минимум в 2022 году составит почти 12 тысяч рублей

МРОТ на очередной год по новым правилам должен составлять 42% от медианной зарплаты за предыдущий год (ранее он был привязан к стоимости потребительской корзины). В отличие от средней, медианная зарплата делит всех работников пополам - половина получает больше, половина меньше. За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата составила 32 422 рубля.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников, отмечает Минтруд в пояснительной записке к законопроекту.

МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Прожиточный минимум

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