Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей

В рамках госпрограммы поддержки отрасли микроэлектроники в следующем году предполагается выделить порядка 100 миллиардов рублей, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения Особой экономической зоны "Томск".

"Надо обязательно нам вместе проработать технологические требования для производства микроэлектроники, которые сегодня закладываются в государственную программу", - сказал Мишустин. Он также подчеркнул, что при реализации новых разработок надо учитывать требования российских кампаний и попросил представителя Минцифры заняться этим вопросом.

Особая экономическая зона "Томск" была создана в 2006 году. Сейчас в ней работают 40 высокотехнологичных компаний, которые производят продукцию для медицинских нужд, систем видеонаблюдения, управления "умным домом", сбережения ресурсов и других. Общий объем инвестиций составил почти 23 миллиарда рублей. Здесь создано более 2,5 тысячи рабочих мест, а общий объем налоговых отчислений резидентов составил 5,5 миллиарда рублей.