Мишустин осмотрел технику "ПК Транспортные системы" на выставке "Иннопром"

05 июля 2021 года начала работу Международная промышленная выставка "Иннопром-2021". После официальной церемонии открытия с экспозициями российских и зарубежных компаний ознакомился председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

На стенде "ПК Транспортные системы" премьер-министр России высоко оценил уникальную инновационную технику отечественного производства, обладающую высоким экспортным потенциалом. В частности, Михаил Мишустин осмотрел первый в России полностью низкопольный двухсекционный трамвай 71-921 "Корсар", предназначенный для узкоколейных путей шириной 1000 миллиметров. В России он подходит для Калининграда, Пятигорска и Евпатории, но в Европе городов с подобными инфраструктурами в разы больше. В январе 2021 года "Корсар" успешно прошел испытания в Калининграде и получил сертификат на серийное производство.

"ПК Транспортные системы" всегда готова предложить самое лучшее - это стильные трамваи, троллейбусы, электробусы высокого качества и соответствующие самым высоким требованиям комфорта, безопасности, эффективности и долговечности городского электрического транспорта, - прокомментировал генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин. - Аналогов по качеству материалов и комплектующих нашей технике на российском рынке нет. Только мы используем алюминий в обустройстве интерьера для снижения пожарной нагрузки салона и повышения износостойкости. Все это, а также более интересная цена по сравнению с европейскими производителями, давно привлекает внимание зарубежных партнеров к нашей продукции. В ближайшее время мы рассчитываем заключить контракты на производство подвижного состава для ряда городов Европы".

Михаил Мишустин также осмотрел модифицированный троллейбус "Адмирал" 6281.01 с увеличенным автономным ходом. Первые единицы данной техники до конца лета появятся в Саратове - столице региона, где находится производственная площадка "ПК Транспортные системы" по производству троллейбусов и трамвайных кузовов - Энгельсский завод электрического транспорта.

Накануне, 4 июля, Александр Дубровкин принял участие во встрече Михаила Мишустина с представителями российского и иностранного бизнеса. Генеральный директор ПК ТС подчеркнул, что компания стала четвертой в мире, применившей конденсаторные системы на трамвайных вагонах. Это позволяет экономить электроэнергию и, не проводя модернизацию трансформаторных систем, правильно эксплуатировать подвижной состав. 40 таких трамваев уже эксплуатируется в Москве. При этом для стабильного развития производственных площадок и эффективного планирования важно сохранить и расширить существующие программы "Безопасные и качественные дороги" и "Чистый воздух", которые позволят заключать долгосрочные контракты с субъектами РФ в сфере закупки городского электрического транспорта. "Это позволило бы нам сосредоточиться на разработке и производстве современного электрического транспорта для нашей страны", - подчеркнул Александр Дубровкин.

Михаил Мишустин отметил, что во многих городах России сегодня такой запрос есть. "Я посещаю достаточно активно регионы Российской Федерации, и, конечно, инфраструктура и подвижной состав нуждаются в кардинальном обновлении. Без сомнения, если уж осуществлять такое обновление, то это должны быть современные, новые электробусы, трамваи, автобусы - экологичные, адекватные самым последним технологиям, которые на сегодняшний день активно используются, в том числе в Российской Федерации", - заявил председатель правительства РФ.

Дополнительная информация

"ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году, компания специализируется на создании стопроцентного низкопольного подвижного состава. "ПК Транспортные системы" выпускает 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (2 троллейбуса и 2 электробуса). Сегодня на территории Российской Федерации эффективно эксплуатируются более 600 трамвайных вагонов и 200 троллейбусов, произведенных компанией "ПК Транспортные системы". Производственные площадки "ПК Транспортные системы", расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

Трамвай 71-921 "Корсар" - двухсекционный стопроцентно низкопольный трамвай для трамвайных систем с шириной пути 1000 мм. Стильный дизайн делает "Корсар" настоящим украшением городских улиц. В салон интегрированы улучшенная система климат-контроля, современные мультимедийные комплексы, USB-розетки, Wi-Fi оборудование, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стопроцентная низкопольность позволяет ускорить пассажирообмен и делает вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан. Система пассивной безопасности снижает риски травмирования пассажиров и водителя, а также защищает основные конструкции вагона в случае аварийного столкновения. Кроме этого, трамвай обладает низким удельным энергопотреблением на тягу, что позволит снизить расходы на электроэнергию эксплуатирующей организации. В "Корсаре" предусмотрено 29 сидячих мест. Максимальная пассажировместимость - 177 человек. Запас автономного хода - 1000 метров.

Модифицированный троллейбус "Адмирал" 6281.01 согласно международной классификации относится к электробусам с динамической зарядкой. Наличие уникальной, адаптированной под российские условия эксплуатации тяговой батареи позволяет машине преодолевать на автономном ходу без подключения к контактной сети от 12 до 20 километров (в зависимости от дорожных и погодных условий, а также перевозимого веса). Вес системы накопления энергии на 100 килограммов меньше, по сравнению с зарубежными аналогами. За счет снижения веса аккумуляторного блока и его компактного размещения на крыше, удалось избежать серьезной потери пассажировместимости - машина рассчитана на 85 человек.

Высокий уровень комфорта пассажирам обеспечивают эргономичный светлый салон, стопроцентная низкопольность, дополнительная подсветка просторных накопительных площадок, три широких дверных проёма, современные мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля, работающие в автоматическом режиме. При этом "ПК Транспортные системы" применяет только экологически чистые электрические системы отопления, в отличие от используемых сегодня дизельных печек в большинстве российских электробусов.