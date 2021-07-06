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06.07.2021 16:27
Рубрика: Общество

Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ

Рособрнадзор не рассматривает возможность отмены ЕГЭ, при этом готов обсуждать предложения по изменению порядка проведения экзамена. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять", - сказал Музаев.

"Тем не менее мы понимаем, что нам надо двигаться вперед, эти изменения на злобу дня, на вызовы, которые возникают ежегодно, готовы вносить", - подчеркнул он.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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