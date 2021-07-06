На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года

В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка должна составить 503 237,10 руб., а при рождении второго - 665 009,10 руб. В 2023 году на рождение первенца планируется выделять материнский капитал в размере 523 366,60 руб., а на второго ребенка - 691 609,50 руб. А вот в 2024 году на рождение первого ребенка могут предоставить уже 544 301,30 руб. и 719 273,90 руб. - на второго.

Такие цифры заложены в бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Его рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия. Отмечается, что ежегодно размер доплаты при рождении второго ребенка будет увеличиваться. Так, сейчас доплата составляет 155 тысяч рублей, в следующем году ее размер должен вырасти до 161 тысячи, а в 2023 году - до 168 тысяч. В 2024-м доплата составит уже почти 175 тысяч.

В параметрах бюджета ПФР также указывается, что расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены, исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Будет учитываться и уровень годовой инфляции. Важно отметить, что бюджет Пенсионного фонда перед принятием проходит согласование в правительстве и утверждается Государственной Думой.