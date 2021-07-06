На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года

Такие цифры заложены в бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Его рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия. Отмечается, что ежегодно размер доплаты при рождении второго ребенка будет увеличиваться. Так, сейчас доплата составляет 155 тысяч рублей, в следующем году ее размер должен вырасти до 161 тысячи, а в 2023 году - до 168 тысяч. В 2024-м доплата составит уже почти 175 тысяч.
В параметрах бюджета ПФР также указывается, что расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены, исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Будет учитываться и уровень годовой инфляции. Важно отметить, что бюджет Пенсионного фонда перед принятием проходит согласование в правительстве и утверждается Государственной Думой.