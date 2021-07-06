Древние реликвии найдены возле дворца "Наполеона Персии"

Археологи при проведении раскопок в окрестностях бывшей резиденции Надир-шаха, которого называют "Наполеоном Персии", обнаружили большое количество реликвий, древнейшие из которых относятся к бронзовому веку.

Как сообщает Tehran Times, древние реликвии были найдены возле северо-восточных деревень Халадж, Коллех-Зу и Гару в уезде Калат, провинция Разави-Хорасан.

По предварительным оценкам, они были созданы в период от бронзового века до эпохи правления Каджаров (1789-1925 годы нашей эры). По словам руководителя раскопок Хамеда Тахмасбизаде, на данный момент идентифицировано 127 исторических реликвий и разрушенных памятников.

Так, археологи нашли остатки водяных и ветряных мельниц, древние системы мелиорации, подземные акведуки, дороги, лестницы и стены. Кроме того, найдено кладбище, которое, по предварительным оценкам, восходит к железному и бронзовому векам. По словам Тахмасбизаде, в ходе масштабных археологических раскопок также были обнаружены древняя шахта и остатки башен, крепостей, мечетей, общественных бань, мостов и исторических садов.

Интерес к находкам подогревает то, что все они были сделаны в непосредственной близости от Каср-э-Хоршид, "Дворца Солнца". Так называют культовый памятник XVIII века, который был резиденцией персидского шаха Надира (1688-1747 годы нашей эры). Он создал великую империю, простиравшуюся от современной северной Индии до гор Кавказа.

Из письменных источников известно, что дворец был назван в честь Хоршид, одной из жен Надира. Примечательно, что он так и не был достроен до конца. Строительство было прекращено после внезапной смерти правителя из-за той политической неопределенности, которая возникла сразу после этого. Впрочем, в эпоху Каджаров дворец использовался как штаб.

Надир-шах считается одним из самых могущественных правителей в истории Ирана. Он пришел к власти, когда в стране царил хаос. Ему удалось провести множество успешных военных кампаний и воссоединить персидское царство. В Британской энциклопедии говорится, что Надир-шаха называют не только "Наполеоном Персии", но и "Вторым Александром".