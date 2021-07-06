Названы сферы с наибольшим ростом числа вакансий

Наибольший рост числа вакансий (32% по сравнению с маем) в июне этого года наблюдался в сфере торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

На втором месте по активности работодатели из сферы агропрома - 17% от общего числа новых предложений о работе. За ними следуют сфера транспорта (14%), строительства (13%) и услуг (12%).

В отрасли торговли в июне чаще всего нуждались в продавцах, кассирах и консультантах, в сфере производства и агропрома - в слесарях упаковщиках и сборщиках.

В сфере транспорта повышенный спрос был на водителей, комплектовщиков и грузчиков, в сфере строительства искали слесарей, сварщиков и инженеров, а в сфере услуг - поваров, уборщиков и кассиров.

Число новых резюме соискателей в июне превысило майский показатель на 28%. Чаще всего они откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, операторов call-центров и тестировщиков программного обеспечения.