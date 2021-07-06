Новости

Оперштаб Москвы рассказал об упрощенном способе получения QR-кода 08:23
Названы сферы с наибольшим ростом числа вакансий 08:08
На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь 07:58
Пляжи в Сочи пока закрыты 07:35
Четвертая волна коронавируса "накроет" Францию в конце июля 07:25
В Мексике выставили на продажу дом наркобарона "Коротышки" 06:58
Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей 06:50
Гол Романова помог "Монреалю" обыграть "Тампу" в финале Кубка Стэнли 06:40
Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося С-130 ВВС Филиппин 06:34
Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки 06:05
В Роспотребнадзоре рассказали о COVID-19 у аллергиков 05:37
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России 05:30
Катар обогнал ОАЭ по темпам вакцинации от COVID-19 04:42
Сергей Лавров начал визит в страны Юго-Восточной Азии 04:32
Жителям Чукотки предоставят выходной в день вакцинации от COVID-19 04:20
Движение по трассе Джубга-Сочи восстановили после схода селя 04:07
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 03:56
В Японии после оползня пропали 24 человека 03:37
На Кубе нашли решение проблемы с изолированными российскими туристами 03:25
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 02:35
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США 02:22
Дальняя авиация ВКС России поднята по тревоге в ходе учений 02:01
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:51
Германия с 7 июля смягчает правила въезда для прибывающих из России 01:20
Вирусолог: Через 2-3 года COVID-19 адаптируется и станет вирусом гриппа 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
06.07.2021 08:08
Рубрика: Экономика

Названы сферы с наибольшим ростом числа вакансий

Текст: Матвей Линник

Наибольший рост числа вакансий (32% по сравнению с маем) в июне этого года наблюдался в сфере торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Названы самые востребованные вакансии этого лета

На втором месте по активности работодатели из сферы агропрома - 17% от общего числа новых предложений о работе. За ними следуют сфера транспорта (14%), строительства (13%) и услуг (12%).

В отрасли торговли в июне чаще всего нуждались в продавцах, кассирах и консультантах, в сфере производства и агропрома - в слесарях упаковщиках и сборщиках.

В сфере транспорта повышенный спрос был на водителей, комплектовщиков и грузчиков, в сфере строительства искали слесарей, сварщиков и инженеров, а в сфере услуг - поваров, уборщиков и кассиров.

Число новых резюме соискателей в июне превысило майский показатель на 28%. Чаще всего они откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, операторов call-центров и тестировщиков программного обеспечения.

Экономика Работа Экономика Работа Зарплата Рынок труда

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Владимир Путин приедет в Кузбасс
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы