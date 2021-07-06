Nintendo анонсировала новую игровую приставку

Компания Nintendo представила новое поколения игровой консоли Nintendo Switch. Девайс появится в продаже осенью, 8 октября.

Приставка получила 7-дюймый OLED-дисплей, увеличенный объем встроенной памяти (64 Гб вместо 32), новую док-станцию со встроенным портом Ethernet и улучшенный звук. Новая приставка способна передавать изображении в Full HD при подключении к телевизору или монитору через HDMI-кабель, пишет The Verge.

Цена в США - 350 долларов (26 тысяч рублей). Российская цена на новинку пока не объявлена.