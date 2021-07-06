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06.07.2021 14:57
Рубрика: Культура

Новый российский сериал "Фемида видит" выйдет 7 июля

Текст: Сусанна Альперина

В среду, 7 июля, выходит новый российский сериал "Фемида видит" с Анной Котовой-Дерябиной в главной роли. Ее героиня Анна Шумилина - оперативница главного управления на Петровке. Ей 27, она пример для коллег. Есть лишь одна проблема - Аня с самого детства хотела стать актрисой. Она даже поступила в театральный ВУЗ, правда, ее отчислили из-за скандального эпизода. Родители - люди творческих профессий, дочкой не занимались, большую часть времени были на гастролях. Воспитал Шумилину дядя, работавший в уголовном розыске... Поэтому вечный конфликт Фемиды и Мельпомены не оставит Шумилину в покое.

Фото: Всеволод Тарасевич
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Проект производства кинокомпании Legio Felix и телеканала НТВ выходит в онлайн-кинотеатре Kion. Главные роли в нем также исполнили Александр Давыдов и Александр Половцев. Режиссеры - Ирина Бас и Никита Грамматиков. Автором сценария и продюсер - Илья Куликов.

Проект "Фемида видит" уже был отмечен вниманием иностранной киноиндустрии и дистрибьюторов: ранее права на показ сериала приобрел французский дистрибьютор сериального контента Ampersand Fiction (входит в компанию Ampersand). Сделка произошла на международном рынке телевизионного контента Digital MIPTV в апреле этого года.

Сериал состоит из 20 серий. В онлайн-кинотеатре будут появляться две серии в неделю. Анна Котова-Дерябина, исполнительница главной роли, рассказывает, что сериал "Фемида видит" не только про раскрытие преступлений, но еще и про внутреннюю кухню кино- и сериального производства историй про тех же самых полицейских. "Мне кажется, это должно быть вдвойне интересно, ведь это своего рода сериал о полицейских, который рассказывает, как делаются эти самые сериалы про полицейских!" - говорит актриса.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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