Новый скандал с самолетом Ryanair: польский пилот не пустил украинцев

Очередной скандал произошел с самолетом авиакомпании Ryanair. На этот раз речь идет о рейсе FR6705, который вылетал из польского города Познань в Одесса.

Как передает портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца, пилот отказался пускать на борт воздушного судна более 30 пассажиров, называя себя "королем самолета" и "выгоняя всех вон". В итоге вылет фактически задержался на час, а самолет якобы вылетел на Украину пустым.

Официального подтверждения этой информации нет, хотя представитель аэропорта и признал, что "во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе". Теперь сведения об инциденте проверяют в министерстве иностранных дел Украины.

"Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить", - цитирует спикера МИДа Олега Николенко портал "Страна".