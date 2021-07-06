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Рубрика: В мире

Новый скандал с самолетом Ryanair: польский пилот не пустил украинцев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Очередной скандал произошел с самолетом авиакомпании Ryanair. На этот раз речь идет о рейсе FR6705, который вылетал из польского города Познань в Одесса.

Как передает портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца, пилот отказался пускать на борт воздушного судна более 30 пассажиров, называя себя "королем самолета" и "выгоняя всех вон". В итоге вылет фактически задержался на час, а самолет якобы вылетел на Украину пустым.

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Официального подтверждения этой информации нет, хотя представитель аэропорта и признал, что "во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе". Теперь сведения об инциденте проверяют в министерстве иностранных дел Украины.

"Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить", - цитирует спикера МИДа Олега Николенко портал "Страна".

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