Опубликованы новые стандарты образования для начальной и основной школы

Министерство юстиции в понедельник зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (с 1 по 9 классы).

Скажем сразу, для школ, родителей и самих учеников это наиважнейшие документы, которые определят содержание всего школьного образования России на многие годы. Их ждали давно, но из-за пандемии работа встала.

Новые стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

Чем новые стандарты принципиально отличаются от тех, что действуют сейчас? Сегодня в документах прописаны только общие, очень размытые формулировки. В новой версии - все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике.

В документах отмечается, что ФГОСы обеспечивают единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями и пр.

Подробный обзор того, что должен знать и уметь школьник по новым стандартам, читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".