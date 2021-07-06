Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов

Доля импортных строительных материалов не превышает четырех процентов и, в основном, это узкоспециализированный сегмент. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Алексей Ученов на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Более того, из-за изменения курса рубля стал расти экспортный потенциал, производство стройматериалов стало одним из драйверов экспорта, подчеркнул Ученов.
В то же время пока высока доля зарубежной строительной техники. Хотя качество отечественной техники повышается, по цене и по качеству она не может конкурировать с продукцией европейских стран. Сейчас обсуждается вопрос об установлении на законодательном уровне обязанности потребителя ориентироваться на отечественную строительную технику, рассказал замминистра.
"Если мы хотя бы на 25% сократим долю импортной техники, мы сможем провести дополнительно 12 тысяч единиц отечественной техники на 36 миллиардов рублей, и в итоге в бюджеты всех уровней мы получим дополнительные доходы в 8,8 миллиарда рублей и создадим более двух тысяч рабочих мест. Синергетический эффект для экономики весьма существенный", - рассказал Ученов.
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