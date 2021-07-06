Памфилова: Единый день голосования лучше перенести на школьные каникулы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что единый день голосования лучше перенести на время школьных каникул. Сейчас он установлен законом на третье воскресенье сентября. Свою позицию глава ЦИК объясняет тем, что половина избирательных участков в стране расположена в школах. Во время каникул дети находятся на отдыхе, учителя в отпуске. "Например, неделя в октябре или в апреле. Это мое предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат", - сказала она на форуме молодых политологов "Дигория".

При этом глава ЦИК не видит альтернативы размещению избирательных участков в школах. "На протяжении ближайшей перспективы это невозможно", - сказала она. Во-первых, избиратели привыкли к таким участкам, а во-вторых, найти другие помещения в таком количестве в масштабах страны практически невозможно.