Памфилова: Муниципальный фильтр позволяет отсеивает фриков

Муниципальный фильтр на выборах позволяет отсеивать фриков, считает председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"Моя позиция: 5 процентов - это оптимальный вариант, который позволяет сохранить широкий спектр конкуренции, при этом отфильтровывая фриков", - заявила она, общаясь с участниками форума молодых политологов "Дигория".

По мнению Памфиловой, муниципальный фильтр не становится препятствием для участия в выборах. "Если сильный кандидат, в том числе от власти, не боится конкуренции, не чувствует себя политическим инвалидом, не создает себе политических костылей в виде ограничений, выжигая поле от конкурентов, он нормально побеждает", - сказала глава ЦИК.

Также Памфилова не считает целесообразным снижение порога прохождения партий по спискам в Госдуму с 5 до 1 процента.

"Создавать искусственно тепличные условия для слабаков нет смысла. Это потеря времени и обман избирателей", - заявила она. По ее словам, для успеха в федеральных кампаниях партии должны активно участвовать в муниципальных выборах.

Существующая в стране избирательная система, уверена Памфилова, позволяет выявлять все политические силы, которые в той или иной мере поддерживаются обществом.