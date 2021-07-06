Памфилова ожидает сложные выборы в "невероятно неблагоприятной" внешней среде

Председатель ЦИК Элла Памфилова ожидает в сентябре сложные выборы в "невероятно неблагоприятной" внешней среде. "Многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется", - заметила она на форуме молодых политологов "Дигория". В этих условиях, по ее мнению, важно формировать встречный информационный поток, чтобы развенчивать "те мифы, то вранье, которое есть", и формировать здоровую информационную среду.

Центризбирком, рассказал Памфилова, уже предупредил регионы о провокациях со списками кандидатов, которые заведомо не могут быть допущены до выборов. Антироссийские политтехнологи, по словам главы ЦИК, уже работают во всех регионах: "Заведомо составляют списки тех, кто по целому ряду причин заведомо непроходим. Они идут на выборы, зная, что их нельзя регистрировать - там разные обстоятельства, - чтобы это был дополнительный повод сказать: оппозицию, тех, кто против власти, не допускают до выборов".