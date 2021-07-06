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Рубрика: Общество

Заигрались!

Пандемия может замедлить развитие детей
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Ученые из Российской академии образования провели масштабное исследование того, как пандемия повлияла на развитие детей-дошкольников.
Современные дошкольники проводят за экраном сутки в неделю. Фото: Александр Корольков Современные дошкольники проводят за экраном сутки в неделю. Фото: Александр Корольков
Современные дошкольники проводят за экраном сутки в неделю. Фото: Александр Корольков

Статистика неутешительная: с приходом коронавируса школы и детские сады приостановили свою деятельность в 188 странах.

Фото: Александр Корольков/РГ
Сколько родителей оплачивают кружки и секции детей из своего кармана

Пандемия COVID-19 затронула более 860 миллионов детей и подростков во всем мире. Закрытие школ, детских садов и игровых площадок, сокращение числа кружков и дополнительных занятий привели к значительному увеличению экранного времени детей.

"В рамках масштабного исследования "Растем вместе" еще до пандемии мы опросили около полутора тысяч родителей дошколят о том, насколько часто и долго их дети взаимодействуют с цифровыми устройствами, - рассказал "Российской газете" завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, замдиректора Психологического института РАО, академик РАО Александр Веракса. - Оказалось, что среднестатистический дошкольник еще до начала пандемии проводил за экраном около 24 часов в неделю. Пандемия только увеличила этот показатель".

Самые популярные занятия на планшетах и смартфонах - игры (79,3%), просмотр мультфильмов (43%), связь, общение (25,1%). Причем мальчики проводят за просмотром видео и цифровой игрой в среднем в полтора раза больше времени, чем девочки!

Что особенно опасно? Большинство детей пользуется цифровыми устройствами самостоятельно (64,2%) или с братьями или сестрами (20,7%). Только 12% детей используют цифровые устройства вместе с родителями. То есть большинство родителей не контролирует то, чем заняты их дети-дошкольники в гаджетах, где есть прямой выход в Интернет!

Александр Веракса также рассказал, что в период пандемии российские специалисты следили за динамикой эмоционального и когнитивного развития детей: насколько развиваются их память, внимание, умение концентрироваться и регулировать свое поведение, контролировать свои желания и многое другое.

Более 600 детей с перерывом в один год прошли комплексную индивидуальную диагностику (перед началом COVID-19 и через год после начала пандемии).

Ученые подсчитали прогресс каждого ребенка: за год пандемии он оказался значимо меньше, чем за аналогичный "доковидный" период.

- Мы зафиксировали снижение темпов психического развития дошкольников в период пандемии, - говорит Александр Веракса.

По словам ученого, исследование поможет выработать методики для педагогов и других специалистов, которые бы позволили скорректировать это отставание и сгладить последствия пандемии для детей.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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