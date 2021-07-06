Песков оценил возможность закрытия границ регионов

В ряде регионов нужны жесткие действия в борьбе с распространением коронавируса, но закрытие границ - не та мера, которая поддерживалась бы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и, временами, жесткие меры", - подчеркнул Песков. "Но закрытие границ - нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживались бы", - добавил он.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что у руководителей регионов есть целый набор особых полномочий и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения.