Почему 2021-й может стать знаковым годом для российского рынка облигаций

Общий объем рынка рублевых облигаций на конец 2020 года вырос на треть и превысил 30 трлн рублей, а объем корпоративных облигаций, находящихся в обращении, вырос на 19,7% по отношению к началу года, или почти на 16 трлн рублей. На рынок долгового капитала вышли новые игроки, и практически вдвое, на 94,4%, увеличился объем первичных размещений рублевых облигаций. По итогам 2020-го он превысил 9 трлн рублей. Впервые за последние 10 лет на этот рынок активно устремились регионы: темпы прироста их облигаций достигли 30,36%, или 789,3 млрд рублей на конец года.
Возрос и интерес физлиц к фондовому рынку. В 2 раза увеличилось число розничных инвесторов, совершавших сделки с облигациями. Годом ранее на первичном рынке корпоративных бондов доля таких участников составляла 12,7%, по итогам 2020 года - 18,1%. На вторичном рынке доля выросла с 10,6 до 12,5%. Для долгового рынка 2020-й стал одновременно годом падения, стагнации, подъема и бума размещений, а также высокой активизации розничных инвесторов.
Для нас прошедший год тоже был неординарным. Брокерская компания "Регион" получила премии Cbonds Awards за организацию семи лучших сделок на облигационном рынке. Входящий в группу "Регион-Россиум" банк МКБ стал номинантом семи премий Cbonds Awards - за размещение первого в стране выпуска ESG-облигаций (ESG - environmental, social, governance, инвестиции в социальные и экологические проекты) рекордным объемом 100 млрд рублей, трех дебютных выпусков Казахстана, первичные размещения в нефинансовом, энергетическом и телекоммуникационном сегментах, ритейле и металлургической отрасли. Видны устойчивая тенденция и интерес к сотрудничеству со стороны эмитентов из стран СНГ. Группа стала одной из первых на рынке, кто начал работать с ними, и данное направление станет одним из приоритетных.
После необычного года мы ожидали различных сценариев, включая снижение активности, что и произошло в начале 2021-го. Пандемия по-прежнему оказывает давление на стоимость российских активов. В I квартале объем первичных размещений рублевых облигаций составил чуть менее 1,2 трлн рублей и на 22,2% превысил уровень годичной давности. Но рост был достигнут в основном за счет облигаций федерального займа. Объем размещений корпоративных бондов снизился на 12,2%, а регионы в I квартале на долговой рынок не выходили. Но именно 2021-й, а не 2020-й имеет шанс войти в историю как знаковый год для российского рынка облигаций. Это может произойти благодаря развитию тематики ESG.
Широкое распространение ESG в 2021-м косвенно связано с пандемией COVID-19. Миру выдался уникальный шанс убедиться в том, что из-за временной остановки производств, сокращения авиасообщения буквально стало легче дышать. На фоне непрерывного наращивания темпов технологического прогресса стало очевидно, что будущее - за "зеленой" повесткой. Приходит осознание важности поддержки соцсферы, а ESG-идеи стали трендом.
Продолжением внедрения ESG в России стало финансирование "зеленых" и социальных проектов. Если раньше привлечение средств с помощью ESG-инструментов на нашем рынке было "экзотикой", то в 2021-м крупнейшие отечественные игроки и регионы взглянули на это как на неотъемлемый элемент ведения бизнеса.
В 2020-м объем рынка ESG-инструментов в РФ оценивался в 125 млрд рублей. Значительную долю составляли "зеленые" облигации одного эмитента - РЖД, которые размещал МКБ. Но к середине 2021-го состоялось несколько ESG-размещений, задавших новую планку эмитентам и сформировавших новые ожидания инвесторов. Одним из самых ярких событий стало размещение в конце мая дебютного выпуска "зеленых" облигаций города Москвы на 70 млрд рублей. Это был первый выход на долговой рынок региона с ESG-инструментом. Несомненно, он задаст тон и другим регионам. Месяцем ранее БК "Регион" и ПАО МКБ выступили организаторами размещения первого выпуска социальных облигаций ПАО МТС на 4,5 млрд рублей, средства от которого будут направлены на финансирование проекта по подключению к интернету почти 5000 школ, медучреждений, пожарных частей и др. в ряде регионов.
За первые 5 месяцев 2021 года БК "Регион" и МКБ стали организаторами сделок на облигационном рынке совокупно более чем на 186 млрд рублей - 122,3 и 63,9 млрд рублей соответственно. Их суммарный объем вывел группу в лидеры рэнкинга андеррайтеров (ранжирование информации об участниках финансового рынка на основании четких цифровых показателей) рыночных размещений российских облигаций, составленного аналитиками агентства CBonds.
В данном случае одними из самых ярких сделок можно назвать упомянутые выше "зеленые" облигации Москвы и соцпроект ПАО МТС - за оригинальность и сложность решенных задач, за возможность быть первыми, фактически открывая этот рынок для отечественных эмитентов и инвесторов.
Потенциал ESG-инструментов в нашей стране огромен. Российские компании только вступают на этот путь, впереди много работы. Усилия будут вознаграждены в самые короткие сроки - на горизонте 2-3 лет, возможно, мы увидим кратный рост облигационного рынка за счет развития таких инструментов. Мы, как профессиональный андеррайтер, видим запрос со стороны инвесторов, и наша общая с эмитентами задача - удовлетворить его на самом высоком уровне. Кстати, МКБ, являясь одновременно эмитентом, уже готов к этому - с 2019-го банк публикует отчеты в области устойчивого развития, имеет ESG-рейтинг и опыт привлечения ESG-linked кредита (кредит на финансирование экологических и соцпроектов).
Для многих становится очевидным то, что ESG - это навсегда, количество выпусков "зеленых" бондов будет расти, как и число игроков российского рынка, работающих по принципам устойчивого развития. И чем быстрее они наработают практики и научатся жить в "зеленой" парадигме, тем более яркие результаты покажет и облигационный рынок в том числе.