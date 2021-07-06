Почему 2021-й может стать знаковым годом для российского рынка облигаций

Прошедший год выдался уникальным для многих отраслей экономики, включая долговой рынок, который понес финансовые потери во II квартале из-за пандемии коронавируса, падения цен на нефть и общей экономической неопределенности. Однако эти потери не оказались невосполнимыми, они были компенсированы последующими периодами 2020 года, когда рынок показал динамичный рост.

Общий объем рынка рублевых облигаций на конец 2020 года вырос на треть и превысил 30 трлн рублей, а объем корпоративных облигаций, находящихся в обращении, вырос на 19,7% по отношению к началу года, или почти на 16 трлн рублей. На рынок долгового капитала вышли новые игроки, и практически вдвое, на 94,4%, увеличился объем первичных размещений рублевых облигаций. По итогам 2020-го он превысил 9 трлн рублей. Впервые за последние 10 лет на этот рынок активно устремились регионы: темпы прироста их облигаций достигли 30,36%, или 789,3 млрд рублей на конец года.

Возрос и интерес физлиц к фондовому рынку. В 2 раза увеличилось число розничных инвесторов, совершавших сделки с облигациями. Годом ранее на первичном рынке корпоративных бондов доля таких участников составляла 12,7%, по итогам 2020 года - 18,1%. На вторичном рынке доля выросла с 10,6 до 12,5%. Для долгового рынка 2020-й стал одновременно годом падения, стагнации, подъема и бума размещений, а также высокой активизации розничных инвесторов.

Для нас прошедший год тоже был неординарным. Брокерская компания "Регион" получила премии Cbonds Awards за организацию семи лучших сделок на облигационном рынке. Входящий в группу "Регион-Россиум" банк МКБ стал номинантом семи премий Cbonds Awards - за размещение первого в стране выпуска ESG-облигаций (ESG - environmental, social, governance, инвестиции в социальные и экологические проекты) рекордным объемом 100 млрд рублей, трех дебютных выпусков Казахстана, первичные размещения в нефинансовом, энергетическом и телекоммуникационном сегментах, ритейле и металлургической отрасли. Видны устойчивая тенденция и интерес к сотрудничеству со стороны эмитентов из стран СНГ. Группа стала одной из первых на рынке, кто начал работать с ними, и данное направление станет одним из приоритетных.

После необычного года мы ожидали различных сценариев, включая снижение активности, что и произошло в начале 2021-го. Пандемия по-прежнему оказывает давление на стоимость российских активов. В I квартале объем первичных размещений рублевых облигаций составил чуть менее 1,2 трлн рублей и на 22,2% превысил уровень годичной давности. Но рост был достигнут в основном за счет облигаций федерального займа. Объем размещений корпоративных бондов снизился на 12,2%, а регионы в I квартале на долговой рынок не выходили. Но именно 2021-й, а не 2020-й имеет шанс войти в историю как знаковый год для российского рынка облигаций. Это может произойти благодаря развитию тематики ESG.

Широкое распространение ESG в 2021-м косвенно связано с пандемией COVID-19. Миру выдался уникальный шанс убедиться в том, что из-за временной остановки производств, сокращения авиасообщения буквально стало легче дышать. На фоне непрерывного наращивания темпов технологического прогресса стало очевидно, что будущее - за "зеленой" повесткой. Приходит осознание важности поддержки соцсферы, а ESG-идеи стали трендом.

Продолжением внедрения ESG в России стало финансирование "зеленых" и социальных проектов. Если раньше привлечение средств с помощью ESG-инструментов на нашем рынке было "экзотикой", то в 2021-м крупнейшие отечественные игроки и регионы взглянули на это как на неотъемлемый элемент ведения бизнеса.

В 2020-м объем рынка ESG-инструментов в РФ оценивался в 125 млрд рублей. Значительную долю составляли "зеленые" облигации одного эмитента - РЖД, которые размещал МКБ. Но к середине 2021-го состоялось несколько ESG-размещений, задавших новую планку эмитентам и сформировавших новые ожидания инвесторов. Одним из самых ярких событий стало размещение в конце мая дебютного выпуска "зеленых" облигаций города Москвы на 70 млрд рублей. Это был первый выход на долговой рынок региона с ESG-инструментом. Несомненно, он задаст тон и другим регионам. Месяцем ранее БК "Регион" и ПАО МКБ выступили организаторами размещения первого выпуска социальных облигаций ПАО МТС на 4,5 млрд рублей, средства от которого будут направлены на финансирование проекта по подключению к интернету почти 5000 школ, медучреждений, пожарных частей и др. в ряде регионов.

За первые 5 месяцев 2021 года БК "Регион" и МКБ стали организаторами сделок на облигационном рынке совокупно более чем на 186 млрд рублей - 122,3 и 63,9 млрд рублей соответственно. Их суммарный объем вывел группу в лидеры рэнкинга андеррайтеров (ранжирование информации об участниках финансового рынка на основании четких цифровых показателей) рыночных размещений российских облигаций, составленного аналитиками агентства CBonds.

В данном случае одними из самых ярких сделок можно назвать упомянутые выше "зеленые" облигации Москвы и соцпроект ПАО МТС - за оригинальность и сложность решенных задач, за возможность быть первыми, фактически открывая этот рынок для отечественных эмитентов и инвесторов.

Потенциал ESG-инструментов в нашей стране огромен. Российские компании только вступают на этот путь, впереди много работы. Усилия будут вознаграждены в самые короткие сроки - на горизонте 2-3 лет, возможно, мы увидим кратный рост облигационного рынка за счет развития таких инструментов. Мы, как профессиональный андеррайтер, видим запрос со стороны инвесторов, и наша общая с эмитентами задача - удовлетворить его на самом высоком уровне. Кстати, МКБ, являясь одновременно эмитентом, уже готов к этому - с 2019-го банк публикует отчеты в области устойчивого развития, имеет ESG-рейтинг и опыт привлечения ESG-linked кредита (кредит на финансирование экологических и соцпроектов).

Для многих становится очевидным то, что ESG - это навсегда, количество выпусков "зеленых" бондов будет расти, как и число игроков российского рынка, работающих по принципам устойчивого развития. И чем быстрее они наработают практики и научатся жить в "зеленой" парадигме, тем более яркие результаты покажет и облигационный рынок в том числе.