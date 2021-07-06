Почему рискованно покупать квартиры, в которые вложен материнский капитал

Федеральная нотариальная палата предупредила о риске, который появился на рынке недвижимости. Нередко люди, вложившие в покупки квартиры средства материнского капитала, не выделяют потом доли детей. В результате в квартиру фактически закладывается юридическая мина: если ее купить, то можно потом потерять. Потому что сделка может быть оспорена.

Если покупаете квартиру у счастливой семьи, обязательно задайтесь вопросом: не использовали ли они в свое время для покупки средства материнского капитала. Если да, то необходимо выделить долю ребенка. Фото: Gettyimages

"Увеличение количества сделок с материнским капиталом, которые проводят без участия нотариуса, приводит к тому, что растет количество случаев, когда при таких сделках нарушаются права несовершеннолетних, - подчеркивают в нотариате. - А последствия таких нарушений могут коснуться последующих добросовестных приобретателей жилплощади, которая покупалась с использованием средств господдержки".

Когда родители вкладывают материнский капитал в жилье, они обязаны оформить долю в квартире на ребенка. На практике это делается не всегда.

Если средства материнского капитала используются для частично досрочного погашения долга по ипотеке, оформление детских долей откладывается до того момента, как кредит будет погашен полностью. А если точнее, это необходимо сделать в течение 6 месяцев с момента полной выплаты кредита.

"Именно такое обязательство дается Пенсионному фонду при получении средств маткапитала, - поясняют в ФНП. - Такие обязательства оформляются нотариально и подаются в Пенсионный фонд РФ перед получением средств. И впоследствии квартиру можно будет продать только после выделения долей. При этом необходимо обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы получить согласие на продажу "детских" долей, с условием одновременной покупки на имя детей другой недвижимости, стоимость которой не будет ниже стоимости предыдущей".

В часть квартир на рынке недвижимости заложены юридические мины

Но многие получатели семейного капитала не выполняют все юридические требования. Поэтому покупателю надо особо проверять: не использовали ли продавцы в свое время маткапитал.