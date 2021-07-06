Почему рубль дешевеет при дорожающей нефти

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль теряет позиции, несмотря на позитивный внешний фон на фондовых рынках и стабильно высокие цены на нефть.

Мы ранее предупреждали о возможном усилении давления на рубль, и события пока разворачиваются по этому сценарию. Российская валюта отступает от недавних максимумов из-за давления сезонных мотивов. Сильные новости и новые важные драйверы могут заставить рубль противостоять этим факторам, но не в этот раз.

Сообщения об удорожании нефти уже не выглядят новостями и не тянут за собой рубль. Это же касается довольно ястребиных комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, настраивающих на еще более резкое повышение ставок, чем предполагалось ранее. Также с трудом можно говорить о смягчении санкционной повестки против России.

Все это отдает российскую валюту на волю сезонных ветров. А они со второго полугодия играют против него: исторически рубль тяжелеет во втором полугодии с точкой перелома уже в первой половине июля.

Против российской валюты сейчас и другие, более краткосрочные факторы. USDRUB и EURRUB активно падали в предшествующие месяцы, порой даже без поддержки со стороны нефти и мирового спроса на риски, накопив техническую перекупленность рубля. Временно находится достаточно продавцов отечественной валюты после недавнего роста.

И все же мы призываем внимательно следить за динамикой доллара на мировых рынках и использовать ее как ключ к пониманию среднесрочных тенденций по рублю.

Как и российская валюта, доллар выглядит краткосрочно перекупленным. Однако более широкая картина указывает на значительный потенциал для его роста, который может реализовываться при четких сигналах от ФРС США о начале сворачивания программы количественного смягчения и приближении даты повышения ставок.

Впрочем, ситуация вполне может пойти по другому сценарию. Мы по-прежнему видим, что ФРС хоть и пытается сохранить доверие рынков, подстраивая тон комментариев под выходящие данные, все же явно не спешит убирать ликвидность с рынков. Рискнем предположить, что Федрезерв и далее будет чрезвычайно долго обсуждать изменения в политике, а также до последнего тянуть с закручиванием гаек. Подобная позиция идет вразрез с позицией Банка России и ряда других ЦБ развивающихся стран.

В общих чертах, это позволит повторить ситуацию ранних 2000-х, когда ФРС действовала слишком мягко и слишком медленно, толкая рынки вверх, а доллар - вниз. Однако, как и всегда, нужно помнить, что валютный рынок - улица с реверсивным движением, и порой случаются весьма заметные течения против основного тренда. Вот это мы и наблюдаем последние недели, и подобная динамика вполне может растянуться и на ближайшие недели.