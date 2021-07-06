Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19

О возможности четвертой волны коронавируса предупредил премьер Словении Янез Янша. Он призвал Евросоюз сделать все, чтобы предотвратить ее, пишет РИА Новости.

"Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году", - заявил Янша в Европарламенте.

Четвертая волна, по его словам, снова остановит жизнь в Европе, поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы предотвратить ее. Это должно быть приоритетом.

"Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, ко временам, которые у нас были до пандемии", - добавил премьер Словении. При этом он отметил, что "некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок".

Напомним, Словения председательствует в Совете стран Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2021 года.