Новости

Спасатели нашли обломки потерпевшего крушения Ан-26 на Камчатке 13:08
Почетная грамота уральцам за завод в Казани 13:07
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
ФАС согласовала сделку по покупке "Лентой" сети супермаркетов Billa 12:30
Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета 12:29
Умер Дживан Гаспарян 12:27
Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете 12:26
В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс" 12:21
Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию 12:19
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 12:18
СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу 12:17
Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19 12:17
Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей 12:16
Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы 12:11
МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине 12:00
В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов 11:58
В Новосибирске пассажирка такси оскорбила слабослышащего водителя 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 12:17
Рубрика: В мире

Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19

О возможности четвертой волны коронавируса предупредил премьер Словении Янез Янша. Он призвал Евросоюз сделать все, чтобы предотвратить ее, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Катар обогнал ОАЭ по темпам вакцинации от COVID-19

"Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году", - заявил Янша в Европарламенте.

Четвертая волна, по его словам, снова остановит жизнь в Европе, поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы предотвратить ее. Это должно быть приоритетом.

"Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, ко временам, которые у нас были до пандемии", - добавил премьер Словении. При этом он отметил, что "некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок".

Напомним, Словения председательствует в Совете стран Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

В мире Европа Словения Международные организации Европейский союз Европарламент

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске