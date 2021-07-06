Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству на фоне санкций Запада активнее торговать с Россией, Азией и Африкой, пишет "Интерфакс".

На совещании о противодействии санкционным мерам президент отметил, что Минск не был заинтересован в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. Но жизнь на этом не заканчивается. "К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер указал на наличие значительных резервов в торговле с Россией, на огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.