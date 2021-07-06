Путин встретится с Пашиняном 7 июля

В среду, 7 июля, в Москве пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, объявили в пресс-службе Кремля.

На повестке - ход реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. "Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - отметили в Кремле.

Также Путин и Пашинян обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы усиления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.