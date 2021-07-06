Разработчики создают первый в России консорциум по технологической независимости от импорта

Отечественные разработчики инженерного ПО и научные организации объединились в альянс, который запустит платформу совместных цифровых решений. Соглашение о сотрудничестве они подписали на международной промышленной выставке "Иннопром" 6 июля при участии Минпромторга России и госкорпорации "Росатом". Его целью участники видят работу по импортозамещению программных продуктов.

- Мы готовы к тесному сотрудничеству с ИТ-компаниями, ведь импортозависимость на предприятиях критическая. Больше половины из них зависят от зарубежных решений, на базе нашего консорциума они смогут внедрять отечественные системы автоматизации производства, - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Консорциум объединяет потенциал частного бизнеса, институтов государства и науки, идея его создания родилась еще три года назад и получила мощный толчок в пандемию. Начальник отдела Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики Сергей Аксенов заявил, что специалисты крайне заинтересованы в развитии цифровых платформ и интеграции работ участников.

- Задача промышленности - выработать эффективные бизнес-процессы, но для этого нужен инструмент, на котором это можно сделать. Мы рады, что сейчас появилась команда, которая возьмет ответственность за разработку российского ПО. Причем, долгосрочных продуктов, которые решат запросы игроков и будут отвечать требованиям рынка, - добавил главный конструктор цифровых систем проектирования ПАО "КАМАЗ" Алексей Пуртов.

К слову, государство поддерживает бизнес, чтобы увеличить долю отечественных разработчиков на внутреннем рынке. На открытой интеграционной платформе альянса сейчас готовы внедрять свои решения шесть предприятий. По мнению замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака, принцип открытых архитектур, доступного виртуального пространства для производителей и поставщиков, поспособствует развитию отрасли.