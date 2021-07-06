В 2021 году, который ООН объявил Международным годом креативной экономики, у креативных предпринимателей появилось неожиданно много поклонников. Минкульт РФ представил на общественное обсуждение законопроект, в котором закрепят понятия "креативные индустрии" и "креативное предпринимательство". Что это значит для российской экономики?

Апологеты концепции постиндустриального транзита много лет ждали, когда термин "креативные индустрии" выйдет за рамки тематических форумов. Но к популярности оказались готовы не все. Главное опасение - стихийный интерес к теме может привести к ее выхолащиванию. Мы будем видеть красивую картинку: заполненное стильно одетыми счастливыми молодыми людьми кирпичное здание (конечно же, бывший завод - символ креативного будущего, победившего мрачную индустриальную реальность), превращенное в точку экономического и культурного роста.

На деле все сложнее. Как и любой сектор экономики, креативные индустрии требуют концептуализации и координации инструментов поддержки. Расхожий сценарий: талантливые художники и музыканты осваивают заброшенные промзоны, а затем туда приходит благоустройство, и капитал работает не всегда. Он спонтанный, не поддающийся регулированию. Для серьезного же развития сектора необходимы как минимум стратегия и система оценки (на сегодня отсутствующая). Попытки подсчитать вклад креативных индустрий в ВВП России дают противоречивые результаты - от 2,5 до шести процентов. Система ОКВЭД работает плохо, а множество компаний находятся в серой зоне экономики и выпадают из расчетов.

Креативные индустрии как социально-экономический феномен обсуждаются уже лет 40. Но из-за многочисленных трактовок и разнообразия подходов почти каждая дискуссия начинается с вопроса, а что же они собой представляют. Условно канонический список направлений - искусство, мода, дизайн, ремесла и так далее. Но в разных странах существуют значительные дополнения к нему. Отличаются и подходы к осмыслению понятия. Кто-то начинает с темы городского предпринимательства и урбанистической трансформации. Кто-то говорит об использовании креативности как катализатора экономических процессов. Кто-то - о культуре и культурном продукте.

Для серьезного развития сектора необходимы стратегия и система оценки

Для России характерна как раз культурная линия - вероятно, наиболее распространенная и соответствующая генеалогии самого понятия "креативные индустрии". Оно сформировалось в дискуссиях об экономическом потенциале культуры. Термин "творческие индустрии" около 15 лет назад появился в "Основах государственной культурной политики РФ", а теперь - в значительно более полноценном виде - может стать частью "Основ законодательства РФ о культуре". При этом если в "Основах государственной культурной политики" креативные и культурные индустрии были синонимами, что вызывало множество вопросов, то в новом документе они обоснованно разводятся. Креативные индустрии, в отличие от культурных, представлены коммерческими организациями. В этой связи разумно дать культурным учреждениям свободу создавать более гибкие и независимые структуры, которые могли бы заниматься именно креативным предпринимательством.

Необходим универсальный критерий, который позволит составить реестр субъектов креативных индустрий, поскольку они могут быть заняты в разных сферах экономической деятельности. На роль такого мерила отлично подходит капитализация прав на интеллектуальную деятельность. Правда, с этим критерием есть риск потерять сущность креативных индустрий как чего-то самостийного, отличного от культуры, науки или технологий.

В исследовании "Чем живут креативные предприниматели" (которое в этом году фонд "Креативные практики" выпустил совместно с программой "Родные города") мы установили, что креативное предпринимательство - глобальная субкультура. Близость идеалов, следование общим трендам и тенденциям для таких предпринимателей даже важнее, чем факт эксплуатации интеллектуальных прав.

По мнению руководителя коммуникаций "Родных городов" Наталии Беляковой, "российские креативные бизнесы вне столиц балансируют между социальным предпринимательством, культурной миссией, классическим бизнес-проектом и шеринговыми комьюнити. Как показывает опыт сибирских проектов, с которыми давно работает программа, инициативы самых разных направлений, опираясь на единство принципов и целей, совместно создают в городах целые креативные экосистемы. Многие их них начинаются как грантовые, а затем вырастают в самостоятельный бизнес". Для учета их вклада в экономику нужна комплексная оценка экономического и социокультурного влияния на длинных циклах.

Любая формализация, независимо от критериев, всегда в чем-то противоречит реальности. Но "формализм" необходим, чтобы заложить монолитную основу для развития креативного бизнеса, а затем развивать ее, взаимодействуя с экспертами и сообществами практиков. Поэтому так важно сегодня понять, каким образом предложенные Министерством культуры нововведения будут подхвачены на уровне других структур и нормативно-правовых актов. И еще важнее, создавая систему поддержки и регулирования, действительно дать новые возможности и не лишить креативные индустрии автономности и гибкости. Для них это ресурс даже более значимый, чем любая интеллектуальная собственность.