Новости

В Гостином Дворе можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19 11:34
Гости "Иннопрома" выпили на брудершафт с роботом-барменом 11:33
В Тюмени за информацию о пропавшей девочке объявили вознаграждение 11:31
Мишустин посетил уникальный лицей в Томске 11:30
Запускается пилотный проект по применению зарубежных строительных норм 11:29
Треть россиян проводят в интернете более четырех часов в день 11:28
В Минздраве объяснили, почему надо носить маску после прививки от COVID-19 11:26
Оперштаб: В Москве выявлено 5498 новых случаев COVID-19 11:23
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения 11:19
"Газпром" возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний 11:19
Минстрой: Рост строительства стабилизирует цены на стройматериалы 11:14
В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения 11:13
Суд 23 июля рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в отношении Юрия Дудя 11:11
В МЧС рассказали о разрушениях из-за непогоды в Краснодарском крае 11:09
Умер режиссер "Супермена" и "Смертельного оружия" Ричард Доннер 11:04
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд 11:03
Юный мошенник из Москвы совершил аферу на 17,5 миллиона рублей 10:54
Суд приговорил экс-главу "Белгазпромбанка" Бабарико к 14 годам лишения свободы 10:48
Найдено место падения самолета Ан-26 на Камчатке 10:39
Аэропорт Симферополь за полгода обслужил рекордное число пассажиров 10:38
В Новосибирске три газозаправочных станции наказали за нарушения 10:32
Врач предупредил о риске сразу трех эпидемий осенью 10:30
В Якутию направят дополнительные силы для тушения лесных пожаров 10:24
Пропавший на Камчатке Ан-26 был технически исправен 10:17
Андрей Бочкарев: Десять новостроек введены в эксплуатацию по реновации с начала июля 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 11:13

Гибкая креативная индустрия

Текст: Денис Щукин (директор Фонда поддержки творческих индустрий "Креативные практики", издатель образовательной платформы для креативных предпринимателей "Мастера")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 146(8497)
В 2021 году, который ООН объявил Международным годом креативной экономики, у креативных предпринимателей появилось неожиданно много поклонников. Минкульт РФ представил на общественное обсуждение законопроект, в котором закрепят понятия "креативные индустрии" и "креативное предпринимательство". Что это значит для российской экономики?

Апологеты концепции постиндустриального транзита много лет ждали, когда термин "креативные индустрии" выйдет за рамки тематических форумов. Но к популярности оказались готовы не все. Главное опасение - стихийный интерес к теме может привести к ее выхолащиванию. Мы будем видеть красивую картинку: заполненное стильно одетыми счастливыми молодыми людьми кирпичное здание (конечно же, бывший завод - символ креативного будущего, победившего мрачную индустриальную реальность), превращенное в точку экономического и культурного роста.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Видео: На "Иннопроме" показали робота-собаку

На деле все сложнее. Как и любой сектор экономики, креативные индустрии требуют концептуализации и координации инструментов поддержки. Расхожий сценарий: талантливые художники и музыканты осваивают заброшенные промзоны, а затем туда приходит благоустройство, и капитал работает не всегда. Он спонтанный, не поддающийся регулированию. Для серьезного же развития сектора необходимы как минимум стратегия и система оценки (на сегодня отсутствующая). Попытки подсчитать вклад креативных индустрий в ВВП России дают противоречивые результаты - от 2,5 до шести процентов. Система ОКВЭД работает плохо, а множество компаний находятся в серой зоне экономики и выпадают из расчетов.

Креативные индустрии как социально-экономический феномен обсуждаются уже лет 40. Но из-за многочисленных трактовок и разнообразия подходов почти каждая дискуссия начинается с вопроса, а что же они собой представляют. Условно канонический список направлений - искусство, мода, дизайн, ремесла и так далее. Но в разных странах существуют значительные дополнения к нему. Отличаются и подходы к осмыслению понятия. Кто-то начинает с темы городского предпринимательства и урбанистической трансформации. Кто-то говорит об использовании креативности как катализатора экономических процессов. Кто-то - о культуре и культурном продукте.

Для серьезного развития сектора необходимы стратегия и система оценки

Для России характерна как раз культурная линия - вероятно, наиболее распространенная и соответствующая генеалогии самого понятия "креативные индустрии". Оно сформировалось в дискуссиях об экономическом потенциале культуры. Термин "творческие индустрии" около 15 лет назад появился в "Основах государственной культурной политики РФ", а теперь - в значительно более полноценном виде - может стать частью "Основ законодательства РФ о культуре". При этом если в "Основах государственной культурной политики" креативные и культурные индустрии были синонимами, что вызывало множество вопросов, то в новом документе они обоснованно разводятся. Креативные индустрии, в отличие от культурных, представлены коммерческими организациями. В этой связи разумно дать культурным учреждениям свободу создавать более гибкие и независимые структуры, которые могли бы заниматься именно креативным предпринимательством.

Необходим универсальный критерий, который позволит составить реестр субъектов креативных индустрий, поскольку они могут быть заняты в разных сферах экономической деятельности. На роль такого мерила отлично подходит капитализация прав на интеллектуальную деятельность. Правда, с этим критерием есть риск потерять сущность креативных индустрий как чего-то самостийного, отличного от культуры, науки или технологий.

В исследовании "Чем живут креативные предприниматели" (которое в этом году фонд "Креативные практики" выпустил совместно с программой "Родные города") мы установили, что креативное предпринимательство - глобальная субкультура. Близость идеалов, следование общим трендам и тенденциям для таких предпринимателей даже важнее, чем факт эксплуатации интеллектуальных прав.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На "Иннопроме" представили дезинфицирующую "капсулу здоровья"

По мнению руководителя коммуникаций "Родных городов" Наталии Беляковой, "российские креативные бизнесы вне столиц балансируют между социальным предпринимательством, культурной миссией, классическим бизнес-проектом и шеринговыми комьюнити. Как показывает опыт сибирских проектов, с которыми давно работает программа, инициативы самых разных направлений, опираясь на единство принципов и целей, совместно создают в городах целые креативные экосистемы. Многие их них начинаются как грантовые, а затем вырастают в самостоятельный бизнес". Для учета их вклада в экономику нужна комплексная оценка экономического и социокультурного влияния на длинных циклах.

Любая формализация, независимо от критериев, всегда в чем-то противоречит реальности. Но "формализм" необходим, чтобы заложить монолитную основу для развития креативного бизнеса, а затем развивать ее, взаимодействуя с экспертами и сообществами практиков. Поэтому так важно сегодня понять, каким образом предложенные Министерством культуры нововведения будут подхвачены на уровне других структур и нормативно-правовых актов. И еще важнее, создавая систему поддержки и регулирования, действительно дать новые возможности и не лишить креативные индустрии автономности и гибкости. Для них это ресурс даже более значимый, чем любая интеллектуальная собственность.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Владимир Путин приедет в Кузбасс
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей