Юный мошенник из Москвы совершил аферу на 17,5 миллиона рублей

Юного афериста задержали в Москве сотрудники МУРа. Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, еще в марте между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была проведена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью более 17,5 миллиона рублей. Поскольку клиент являлся несовершеннолетним, работник компании запросил соответствующие документы от родителей юноши. В свою очередь этот юноша направил в адрес компании решение органов опеки о признании его полностью дееспособным гражданином, которое впоследствии оказалось поддельным.

Также несовершеннолетний изготовил и сфальсифицировал поддельное платежное поручение, которое предоставил менеджеру компании. После чего между компанией и покупателем был составлен договор купли-продажи и передан в регистрирующий орган. Таким образом, был зарегистрирован переход права собственности на жилое помещение с застройщика на несовершеннолетнего клиента.

Однако после регистрации компания денег не получила - никаких поступлений по отправленному платежному поручению не было, о чем сообщили клиенту. Парень сообщил, что отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, но через некоторое время отправил новое платежное поручение. Одновременно мошенник обратился к менеджеру компании и пожаловался на то, что у него возникли сложности с заселением, однако был оповещен, что деньги так и не поступили на счет.

В это же время "клиент" начал активно продавать квартиру - собственно, ради чего все и затевалось. Он вскрыл замок на входной двери, поменял личинку и прописался в квартире. Затем он опубликовал объявление о продаже квартиры на одной из торговых интернет-площадок.

Вскоре сотрудники организации поняли, что их обманули, и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Молодого афериста полицейские задержали на Бакинской улице. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.