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06.07.2021 17:31
Рубрика: Происшествия

Мать подозревают в жестоком убийстве дочери в подмосковных Бронницах

Жестокое убийство произошло в квартире многоэтажного дома в Бронницах во вторник, 6 июля.

Рано утром соседи услышали крики, постучали в дверь, а после того, как им никто не открыл, а шум не утих, вызвали полицию и скорую. Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили окровавленный труп одной из жительниц, 24-летней Анастасии Огрызковой. На теле оказалось восемь ножевых ранений. В другой комнате в бессознательном состоянии они нашли ее мать, 56-летнюю Ирину Огрызкову с двумя ранениями. Ее госпитализировали, женщина находится в реанимации, сообщила KP.Ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

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По предварительным данным криминалистов, мать нанесла ранения дочери, после чего, скорее всего, нанесла удары ножом самой себе. Известно, что дочь занималась творчеством, писала картины на продажу. Мать работала педиатром в поликлинике.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила Врадий.

По ее словам, назначены все необходимые экспертизы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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