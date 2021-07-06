Мать подозревают в жестоком убийстве дочери в подмосковных Бронницах

Жестокое убийство произошло в квартире многоэтажного дома в Бронницах во вторник, 6 июля.

Рано утром соседи услышали крики, постучали в дверь, а после того, как им никто не открыл, а шум не утих, вызвали полицию и скорую. Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили окровавленный труп одной из жительниц, 24-летней Анастасии Огрызковой. На теле оказалось восемь ножевых ранений. В другой комнате в бессознательном состоянии они нашли ее мать, 56-летнюю Ирину Огрызкову с двумя ранениями. Ее госпитализировали, женщина находится в реанимации, сообщила KP.Ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным криминалистов, мать нанесла ранения дочери, после чего, скорее всего, нанесла удары ножом самой себе. Известно, что дочь занималась творчеством, писала картины на продажу. Мать работала педиатром в поликлинике.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила Врадий.

По ее словам, назначены все необходимые экспертизы.