Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов

На выставке Comtrans в Москве в сентябре представят несколько прототипов водородных автобусов, а также, возможно, покажут грузовые платформы, работающие на водороде. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Он сообщил, что у ведомства есть амбициозные планы, и несколько автопроизводителей, возможно, смогут показать публике свои разработки на выставке.

"Будем надеяться, что в сентябре мы сможем их увидеть", - цитирует Морозова ТАСС.

Ранее стало известно, что появление работающих на водороде автобусов в Москве запланировано на 2023 год. Они снизят концентрацию двуокиси углерода в воздухе в десять раз.

Минпромторг в этом году собирается выделить миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для транспорта с низким углеродным следом. Уже в 2025-2030 годах в России может появиться более тысячи станций для транспорта на водороде.