Оперштаб Москвы рассказал об упрощенном способе получения QR-кода

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рекомендует москвичам оставлять свой номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации от COVID-19. Благодаря этому QR-код будет отправлен СМС-сообщением после введения второго компонента, если вакцина двухкомпонентная, или после вакцинации однокомпонентной вакциной. А номер СНИЛС позволит без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах.

"Очень важно внимательно проверять свои данные - ФИО, номер паспорта и год рождения - это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов", - объяснили в оперштабе Москвы. Помимо этого, началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

Напомним, с 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел COVID-19, либо вакцинировался от SARS-CoV-2, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут следующие категории граждан:

- прошедшие на территории России вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации;

- переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших;

- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС (срок действия - три календарных дня с даты получения результата исследования).

Напоминаем, сделать прививку препаратом "Спутник Лайт" могут горожане, которые прошли вакцинацию более полугода назад, а также трудовые мигранты в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод". Получить QR-код после вакцинации "Спутником Лайт" можно через три недели со дня вакцинации.

Вакцинацию в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник проводят по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8:00 и до 22:00. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации - здесь.