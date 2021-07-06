Передвижная лаборатория измерила качество воздуха в Братеево

По запросу жителей Братеево и члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева в районе поработала передвижная лаборатория контроля шума и загрязнения воздуха Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Был сделан экспресс-анализ состояния воздуха в районе Братеевской поймы и Борисовских прудов. По итогам исследования специалисты установили и доложили собравшимся экоактивистам, что все показатели в норме.

"Жителей района Братеево отмечают, что на качество атмосферного воздуха в районе влияет близость расположения Московского нефтеперерабатывающего завода, а также Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Наш рейд показал, что в настоящее время оснований для беспокойства нет. К тому же число жалоб жителей Братеево на состояние воздуха за два года сократилось втрое", - подчеркнул Нифантьев.

Экоактивисты Братеево в свою очередь отметили, что важно производить подобные замеры в районе во время горения факела на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, когда запахи ощутимы.

Напомним, что по инициативе жителей Южного округа на внешние стороны окон эковолонтеров вблизи промзон устанавливаются счетчики общественного мониторинга для измерения качества воздуха, а в подъездах жилых домов устанавливаются контейнеры для сбора батареек.