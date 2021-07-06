Почти 40% российских туристов намерены вакцинироваться перед отпуском

Более 60% россиян планируют поехать в отпуск в ближайшие три месяца. Из них почти 40% собираются перед отдыхом сделать прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на совместной исследование "Райффайзенбанка" и финансового супермаркета "Сравни.ру".

"Почти 40% сделают прививку от COVID-19 перед отпуском, более 20% купят страховку и проверят уровень антител к коронавирусу", - говорится в результатах опроса.

Большинство опрошенных рассказали, что планируют путешествовать по России, а каждый четвертый намерен поехать на черноморские курорты. Почти каждый пятый респондент хочет отправиться за границу.

Почти все туристы позитивно или нейтрально относятся к зонам отдыха, свободным от COVID-19. Лишь четверть россиян откажется от их посещения, если для этого надо вакцинироваться или сдать ПЦР-тест.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других крупных городов.