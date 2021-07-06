Под Костромой погиб генетик Олег Балановский

В Костромской области устанавливаются обстоятельства гибели известного ученого Олега Балановского.

По данным регионального управления СК РФ, житель Москвы 1977 года рождения 5 июля утонул в реке Унже в районе деревни Ивакино Макарьевского района.

- Предварительно установлено, что мужчина купался в водоеме со своими детьми - сыном и дочерью. Обстоятельства произошедшего выясняются. Водолазы, которые ищут тело, рассказали, что в этом месте очень сильное течение, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Вакурова.

Погибший - ученый Олег Балановский. Заведующая лабораторией анализа генома в Институте общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская сообщила на своей странице в соцсети, что он работал в институте заведующим лабораторией геномной географии.

"Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря. Трудно поверить", - написала Светлана Боринская.

В СУ СК уточнили, что к вечеру 6 июля тело погибшего найдено не было.